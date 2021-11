A disfrutar pero sin renunciar a dar la sorpresa, algo que evidente se antoja muy complicado. Germán Crespo, entrenador del Córdoba CF, comparecía en sala de prensa para comentar que lo primero que ha transmitido a sus jugadores es que "lo primero es disfrutar", porque "en esto del fútbol, cuando uno sale, lo primero que tiene hacer es eso, disfrutar", pero "también tienes que competir y dejarlo todo en el campo, sentirte a gusto y buscar la victoria".

Al preparador cordobesista tampoco se le escapa que el de este miércoles es "un partido para que disfrute nuestra gente. Enfrente vamos a tener uno de los mejores equipos de Europa, por plantilla y por todo", remarcó, por lo que hay que "intentar hacérselo lo más difícil posible, con nuestras armas, con nuestra filosofía de juego", ya que "desde el minuto 1 tenemos que tener nuestra idea, no cambiar por tener enfrente a un rival de superior categoría y con eso es con lo que tenemos que disputar el partido".

¿Qué necesita el Córdoba CF para eliminar al Sevilla FC? "Hacerlo todo bien", respondió Germán Crespo, que añadió que "incluso haciéndolo todo bien va a ser complicado". "Para sorprender a un equipo como el Sevilla FC debemos dejarlo todo en el terrreno de juego los 90 minutos", advirtió el granadino.

El entrenador del Córdoba CF no cree que jugadores como Simo o Antonio Casas vayan a tener motivación extra. "Van a estar motivados todos", respondió el granadino, porque "cuando te enfrentas al equipo donde ha sido tu casa la motivación puede ser un poco extra, pero va a ser igual de importante para los once que tengan la suerte de salir, los cinco del banquillo, los 22 convocados, para la directiva o para la afición", explicó Crespo, que comentó además que Simo o Casas "estaban vistiendo esa camiseta y es verdad que para ellos será especial, pero la motivación será la misma para todo el mundo".

Aprender a sufrir

Otro apartado que quiso remarcar Crespo fue que habrá momentos de partido en el que el rival someterá a su equipo, por lo que entendía que hay que "estar preparado para cuando toque sufrir, no dejar espacios, porque sabemos que tienen jugadores verticales, con un potencial físico importante", pero pese a ello, el granadino aseguró que no va "a renunciar a nuestra filosofía de juego, no podemos renunciar a lo que nos ha traído hasta aquí. Sabemos que tendremos un rival físicamente superior, pero vamos a intentar hacerles, con nuestras armas, un partido complicado a ellos".

Sobre el Sevilla FC, Germán Crespo remarcó que "el 70 o el 80% de su plantilla son internacionales y salga el que salga será competitivo", aunque comentó que "en la parte de arriba tienen bastantes bajas y ahí sí tendrán que rotar, porque hay jugadores que en las últimas semanas no han podido competir. Y en los últimos metros, si tienen bajas, mejor para nosotros", admitió el técnico del Córdoba CF.

Finalmente, Crespo descartó que, de alguna manera, se piense también en el encuentro de Liga, en Las Palmas, para afrontar el de Copa ante el Sevilla. "El de Las Palmas está todavía lejos. Como siempre digo, el partido más importante es el siguiente. No podemos mirar más lejos de este partido porque queremos brindar un gran espectáculo", aseguró el entrenador del Córdoba CF, que remarcó que su equipo ha llegado "hasta aquí, habrá un número importante de aficionados y tenemos que dejarlo todo para que disfrute. Si se pudiese lograr la victoria, mejor que mejor, sabiendo que será muy complicado", advirtió, pero insistiendo en que "por respeto a los aficionados saldremos al doscientos por cien y luego, en el partido, veremos hasta dónde podemos llegar".