El Córdoba CF debe convencerse de que todo es posible ante el Sevilla FC, aunque los blanquiverdes nunca eliminaron a los rojiblancos en las cinco ocasiones en las que se cruzaron en Copa del Rey. Es más, de los nueve partidos coperos que les enfrentó, los cordobesistas perdieron siete, empataron uno y ganaron solo uno. Fue en la segunda ronda de la temporada 1979-80. El Córdoba CF ganó 2-1 en El Arcángel, pero perdió 2-0 en el Sánchez Pizjuán. Es la fría estadística que marcan los números. Luego, el fútbol pondrá las cosas en su sitio o no, pero a priori, el conjunto blanquiverde no debería renunciar a nada. Y, si no, basta con mirar también la historia relativamente reciente del conjunto de Nervión.

Se llevaba apenas media hora de juego del encuentro de vuelta de primera ronda de la Copa del Rey. Temporada 2013-14. El Racing de Santander visitaba el Ramón Sánchez Pizjuán con cara de circunstancias. Había perdido en el encuentro de ida por 0-1 y aquel Sevilla entrenado por Unai Emery terminaría ganando aquella campaña su tercera Europa League, en Turín, ante el Benfica. Pero aquel 18 de diciembre del 2013, el conjunto de Nervión estaba en el primer tercio del curso y afrontaba el encuentro de vuelta de la primera ronda de Copa del Rey como un trámite, tras ganar en la ida con un gol de Jairo a los cuatro minutos de un partido en el que en la recta final jugó unos minutos José Antonio Reyes. En aquel Racing de Santander de Segunda División B militaba, y salió como titular en aquel encuentro, el exblanquiverde John Ayina, que llegó a Cantabria tras apenas tener minutos en el Córdoba CF o en el Écija. Tampoco en el Racing explotaría, pero al menos llegó a tener casi 400 minutos en Liga, todo un hito para él. Y aquel 13 de diciembre del 2013, Ayina mandó un aviso de que algo no iba bien. El exblanquiverde cogió el balón a la media hora de juego, le hizo un caño a Mbia, recorrió 20 metros y se plantó solo ante Javi Varas. El arquero sevillista estuvo afortunado y logró evitar el gol del francés, pero en todo caso, la jugada y sus protagonistas indicaban que el Sevilla FC no debía ir muy tranquilo el resto del encuentro. Te puede interesar: Córdoba CF Germán Crespo: "Vamos a tener enfrente a uno de los mejores equipos de Europa" De nada valió el aviso. En el minuto 62, Mbia cometió un absurdo penalti sobre el racinguista Mariano y el colegiado del encuentro, González González, le mostró la cartulina roja al camerunés. La pena máxima la convirtió Miguélez y el Racing se adelantó en el marcador igualando la eliminatoria. El conjunto cántabro, en superioridad, se vino arriba en la última media hora de partido ante un atónito Sánchez Pizjuán, que vio como el Racing de Ayina lograba el 0-2 en el minuto 90, con lo que eliminaba en primera ronda a todo un Sevilla FC europeo. Un Racing de Santander en el que, por cierto, también militaba y jugaba Miguel Ángel Nieto, que pocas semanas después firmaría por el Córdoba CF y terminaría logrando el ascenso a Primera División. Fue la última vez que el Sevilla FC cayó en la primera ronda de Copa del Rey y han pasado desde entonces casi ocho años. El Córdoba CF aspira, este miércoles, a repetir la hazaña de aquel Racing de Ayina, aunque a partido único y en El Arcángel.