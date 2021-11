Un imprescindible reseteo para acometer el choque liguero ante la AD Mérida. El técnico del Córdoba CF, Germán Crespo, aseguró en sala de prensa que el equipo está "demostrando en el día a día las ganas que tiene de que llegue el siguiente partido". El duelo, que se celebrará este sábado en El Arcángel (18.00 horas), se producirá tras la consecución del título de la Copa RFEF y el posterior festejo. "Tuvimos un día de descanso y a partir de ayer la gente sabe que nos va la vida en la Liga. El trabajo ha sido muy bueno a pesar de que, 48 horas después de competir, la carga y la intensidad fueron mínimas", explicó.

La rapidez de la competición y la preparación

Al granadino se le cuestionó sobre el duelo perdido en Villanueva de la Serena y los aspectos que allí se dieron. "Miramos demasiado el resultado y hubo dos o tres acciones en la primera parte que si nos adelantamos, lo mismo hubiera sido parecido al de Coria". Los extremeños estuvieron "al 200%" y el plantel bajó "un poco" en la recta final. "Es muy complicado mantener el nivel que ofrecemos en algunos partidos. Los rivales nos estudian, el cansancio que puede tener el grupo es importante pese a las rotaciones", argumentó.

Crespo, recordando otras jornadas, consideró que hubo citas donde no estuvieron "tan acertados" y que parece que "cuando vayamos a los campos tenemos que ganar 0-3", lo que no es posible. "Ellos trabajan para contrarrestar lo que podemos tener y la competición va muy rápida. Hace 48 horas estábamos hablando y analizando al Guijuelo. Parece que tenemos que llegar y hacer en todos grandísimos partidos", recalcó.

El Mérida, un adversario de nivel

Sobre si el envite ante los emeritenses se produce en el peor momento -después de una final copera y con el Sevilla FC a la vuelta de la esquina-, el preparador indicó que "he escuchado que perdimos ante el Villanovense por pensar en la Copa. Los jugadores están cambiando mucho y sabían que los que estuvieron fuera de casa no lo harían en la final". A continuación reciben a un Mérida al que quieren derrotar para meterle "once puntos a un rival directo que todavía puede pelear el primer puesto". Su objetivo será "tener lo mejor en cada partido" y en el de mañana les va "la vida por eso". Además, subrayó que sería crucial "intentar no tener dos errores consecutivos en Liga".

El cuadro romano está "invicto fuera y es el mejor lejos de casa", unos números que poseen porque "están haciendo las cosas bien". De hacerlo igual en su estadio, "estarían peleando con nosotros". A buen seguro arribarán "motivados y valorando nuestro cansancio". Eso sí, el conjunto andaluz efectuará "rotaciones, gente que no tuvo minutos estará porque el principal rival del Córdoba es el mismo Córdoba". No obstante, no dudó al afirmar que "saldrán metidos", ya que saben "lo que nos jugamos y está asimilado".

En el análisis previo de la pretemporada consideró que el Mérida ofrecería lucha arriba. "Sabíamos que eran competitivos, con experiencia, e individualmente tienen mucha calidad". El otro día no le gustaron los "errores en las salidas de balón teniendo al equipo abierto". Aunque será complicado al "encajar poco y hacer goles generando poco", no dudó de su plantila. El medio Julio Iglesias y el delantero Willy Ledesma, con sendos golpes, presumiblemente no estarán en la cita. Los chicos del filial Tala y Christian Delgado entrarán en la lista previa.

"Me lo espero todo de la afición"

Por último, Crespo volvió a reconocer la labor de la afición con la respuesta ante la venta de entradas para la Copa del Rey. "Me lo espero todo, sobre todo después de lo del otro día. Si son capaces de venir 14 o 15 mil personas con la lluvia y el frío del otro día, imagínate contra un Sevilla". Resaltó que la hinchada es "lo mejor que tenemos" y pidió aparcar dicha contienda. "Ya habrá tiempo de disfrutar y de que la gente la disfrute", finalizó.