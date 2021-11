Las reacciones a la primera derrota del Córdoba CF por parte de los seguidores blanquiverdes fueron, en general, de madurez. Pocos reproches entre los aficionados cordobesistas a esa derrota en Villanueva de la Serena, ante un Villanovense muy ordenado y que explotó al máximo sus cualidades, algo que no hicieron los blanquiverdes, a juicio de los aficionados. El gol de Clausí, en el minuto 65, no hizo sino confirmar los malos augurios que mostraban los seguidores durante el encuentro, en el que ya percibían que el Córdoba CF no era el de los anteriores encuentros, el de la racha de 17 partidos invicto.

Y eso que el Córdoba CF tuvo uno de los mayores apoyos por parte de los suyos en lo que se lleva de temporada lejos de El Arcángel. Casi 300 seguidores blanquiverdes se dieron cita en el Municipal Villanovense, con una nutrida representación de la peña Cordobamanía. También la peña cordobesista en Madrid, 'A4Cientos', tuvo representación en Villanueva de la Serena.

Don Pedro de Valdivia junto a parte de los integrantes de la peña. Ahora a disfrutar de la gastronomía de la zona y a velar armas hasta la hora del partido. pic.twitter.com/dxarPu55f4 — Peña Cordobamania (@Cordobamania) 20 de noviembre de 2021

Ya en el descanso, el Córdoba CF había dado una imagen muy diferente a la de otros encuentros a lo largo de esta temporada. Y los cordobesistas lo percibieron enseguida, haciéndose el cuerpo ya desde el inicio que en Villanueva de la Serena podía cambiar la racha blanquiverde.

Algún día tendria que llegar el mal partido. A muerte con este equipo. 🤍💚🤍 — Sergio (@SergiioCCF) 20 de noviembre de 2021

No tiene pinta, no. — manuel pastor (@mpastorig) 20 de noviembre de 2021

Lejos de reproches o grandes enfados, el aficionado en general tomó esa primera derrota de la temporada con madurez y cierta comprensión.

Un mal partido, sin más.

¡Vamos CCF! — CrisTin (@SoyCrisTin) 20 de noviembre de 2021

Además, no pocos de ellos percibieron, en contra de lo manifestado por el entrenador, Germán Crespo, o los jugadores cordobesistas, que los profesionales estaban pendientes de la final de la Copa RFEF, que el próximo martes les enfrentará en El Arcángel al Guijuelo. Algo, además, que se vio como comprensible por parte de los aficionados.