El técnico del Córdoba CF, Germán Crespo, se mostró satisfecho del rendimiento de los suyos tras la victoria por 5-0 al Cacereño. Tanto es así que descartó que la goleada se diese por “desacierto del Cacereño”, ya que un marcador tan amplio vino porque “el Córdoba CF lo ha bordado. El nazarí reconoció que “todo el mundo está muy enchufado”, ya que “juegue el que juegue lo hace bien” y eso le facilita el trabajo. Ante los extremeños apostó por Julio Iglesias o Carlos Marín, con menos minutos de competición.

“Lo hice porque les veo trabajar día a día y todos tienen que tener su premio”, explicó Crespo, quien valoró positivamente el trabajo en cada entrenamiento de Carlos Marín. “No quiero que sea solo el portero de la Copa (RFEF), salió de una lesión, trabaja muy bien”, dijo, añadiendo que tiene “dos porteros de garantías que pueden alternar en la portería; nos dan seguridad atrás”. Además, Julio Iglesias le dio “criterio al juego” en el partido anterior, lo que facilitó que apostase por él como titular. “La competitividad es máxima y nadie del grupo puede dormirse”, advirtió el preparador cordobesista.

El míster ahondó en ese aspecto, el de la competitividad y la amplitud del fondo de armario. “Domingo, miércoles y domingo el equipo demuestra su competitividad y eso da muchas garantías; salga el once que salga lo hacen bien”, manifestó Crespo. De hecho, reconoció que “lo más difícil” será que “seamos capaces de fallar en tres semanas seguidas”. “Si se duermen los jugadores para la siguiente semana podremos elegir otro equipo y eso nos facilita las cosas”, añadió.

No obstante, Germán quiso templar los ánimos. Aseguró que “hay que tener los pies en el suelo” y centró el objetivo en “pensar ya en el próximo partido ante el Villanovense”. Además, destacó que “no tuvimos lesiones ni sanciones ni expulsiones” y eso es positivo para próximos choques.

En todo caso, Crespo reconoció que “quizás sí” había sido la “segunda parte más completa” de lo que va de temporada. “También por el resultado”, añadió, aunque “se hicieron muchas cosas bien”. Analizó que su equipo supo “sacar el balón jugado desde atrás, elaborar por dentro y por fuera”, y, por si fuera poco, estuvo muy preciso “en los últimos metros”. “Ha habido buenos pases entre líneas y se ha finalizado bien”, aseveró.

“El equipo genera mucho y la diferencia de sufrir o no es estar más acertados en los metros finales”, definió con contundencia Crespo, quien recordó que “en otros partidos no tuvimos tranquilidad y hoy estuvimos acertados”. Además, puso en valor que “Casas y Fuentes salieron, lo hicieron bien y marcaron; eso hace que no sufras en la segunda parte”. De Casas dijo además que “cada vez que sale se come el césped y al rival”. Y manifestó que es “importante” disponer de “ese fondo de armario”. “Lo bueno es que están marcando los delanteros y están marcando los de segunda línea y eso hay que aprovecharlo”, añadió.

"Supimos jugar en zona de inicio, en la creación y en la finalización" Germán Crespo - Entrenador del Córdoba CF

Recordó que ya había advertido que este Córdoba CF “tenía mucho margen de mejora para hacer partidos más completos”. Así, “ante el Cacereño supimos jugar en zona de inicio, en zona de creación y en zona de finalización”.

Tal es la diferencia que el Córdoba CF demostró ante el que llegaba como segundo clasificado y equipo invicto que se le preguntó en rueda de prensa sobre si la temporada estaba acabada. “En 11 jornadas con un partido menos llevar esta ventaja te da mucho”, reconoció, asegurando haber vivido “otras situaciones en las que estaba dado por hecho el objetivo y luego se me ha ido en cuatro o cinco semanas que no salen los resultados”.

En otro orden de cosas, quiso que no se quitase mérito a su equipo y defendió que el Cacereño fue un buen rival. “Nosotros hicimos que el rival no pareciera el segundo clasificado”, manifestó. “Ellos nunca habían salido con cinco atrás y cuatro en el centro del campo, eso es síntoma de que los equipos nos respetan”, dijo. Cada rival viene “con sus armas para defenderse” ante el Córdoba CF, pero su equipo sabe “darle mucho ritmo al juego”, lo que le hace una escuadra “difícil” de defender.

“A pesar de acumular tanta gente atrás tuvimos paciencia ante un equipo que llegaba invicto; hoy más que desacierto del Cacereño ha sido que el Córdoba lo ha bordado”, dijo.

Finalmente, preguntado por el estado físico de Miguel de las Cuevas, que se marchó al borde del descanso tras un golpe en la cabeza, dijo que “tenía una brecha importante, un corte en la cabeza, y se le echaron siete puntos con grapas”. El alicantino “se mareó” en ese momento y por eso optó por sustituirlo. El técnico tuvo la oportunidad de “hablar con él” tras el final del partido y comentó que “está perfecto”.