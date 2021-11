El delantero madrileño del Córdoba CF, Adrián Fuentes, pasó por zona mixta al término de la goleada por 5-0 frente al Cacereño. El ariete, que saltó al terreno de juego tras el descanso y anotó un gol en el primer balón que tocó, reconoció que "solo se nos puede pedir seguir en esta dinámica, que es lo más difícil". De hecho, fue muy sincero al afirmar que no se "esperaba" que el equipo blanquiverde estuviera "a estas alturas de la temporada a tanta distancia del segundo".

Este hecho, más que relajar, sirve al vestuario para "seguir motivándonos" y "hacer más". Ahondó en este aspecto al indicar que hay mucha "hambre y ganas de seguir jugando", de participar "cada vez más" y de hacerlo "lo mejor posible individual y colectivamente". Bajo su criterio, lo que diferencia al Córdoba CF del resto es que "todo el mundo quiere jugar y hacerlo bien".

Este domingo, con los cinco tantos anotados al que llegaba como segundo clasificado e invicto, "nos hemos reivindicado y hemos demostrado que juegue quien juegue siempre da el máximo por el equipo; aporta todo lo que puede y los resultados están ahí", aseguró.

Cuestionado por los periodistas por su gol, dijo que "a veces entran y a veces no". Reconoció que se acordó de los goles fallados hace cuatro días contra el Ebro, ya que "siempre visualiza" en su cabeza "momentos o situaciones similares". El pasado partido "no pudo entrar y esta vez, por suerte, sí". Eso sí, no ha sido su gol más rápido, ya que tuvo uno "con el filial del Alavés" que metió "más rápido aún". En todo caso, no se puso nervioso en la "primera pelota" que tocó y logró batir al arquero del Cacereño". "Me recordó al gol de mi compañero Casas en el primer partido de Liga ,que la primera pelota que tocó la metió dentro", dijo con alegría.

"Creo en mi trabajo y nunca bajo los brazos: al final llega la recompensa" Adrián Fuentes - Delantero del Córdoba CF

Adrián Fuentes ha pasado por un calvario de lesiones en los últimos años, en los que no ha estado "en plenitud". Recordó esos momentos tras romperse la rodilla "y estar fuera durante año y medio". Luego, no tuvo "continuidad" en otros equipos, aunque "siempre confié en mí, creo en mi trabajo, en mi esfuerzo, y nunca bajos los brazos", dijo. "Al final llega la recompensa y espero que este año sea el bueno", matizó.

Por otro lado, reconoció que los jugadores de los equipos rivales "se marchan de El Arcángel con los brazos agachados". "Desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros", continuó, "no nos pueden hacer daño y es por nuestro trabajo, que tiene mucho mérito", manifestó.

Carlos Marín: "Ha sido el debut en Liga soñado”

Otro protagonista del partido fue Carlos Marín, que debutó en Liga dejando la portería a cero y en una goleada sensacional de su equipo. El portero almeriense se mostró "muy contento" por el devenir del choque y aseguró que fue "el debut soñado". En todo caso, lo más difícil para él fue "estar los 90 y pico minutos atento, concentrado, porque cualquier acción puede ser determinante", analizó. Marín, que apenas fue exigido por la delantera del Cacereño, logró "dejar la portería a cero", algo que le dejó "muy contento". "No tuve mucha actividad bajo palos excepto algunas acciones de juego con el pie, pero mi objetivo era estar centrado hasta que pitase el árbitro", añadió.

"Con Felipe Ramos hay una competencia sana, es el míster el que decide" Carlos Marín - Portero del Córdoba CF

Además, dijo que Germán Crespo no le "comunicó nada durante la semana", por lo que no supo que iba a ser titular hasta una hora antes del partido. "Siempre intento estar preparado, trabajar día a día y tenía muchas ganas de poder debutar en Liga con el equipo", aseveró. Definió su competencia con el otro arquero del primer equipo, Felipe Ramos, como una "competencia sana" de la que el "beneficiado" es "el equipo". Y descartó pensar más allá de "trabajar bien la próxima semana en los entrenamientos para que el míster decida a quién pone; eso es cosa de Germán (Crespo)", afirmó.

Finalmente, quiso poner en valor la goleada lograda ante el Cacereño, un equipo "muy bien trabajado", con "buenos jugadores" y que realizó una "presión alta que nos dificultó". Por tanto, no hay que "quitarnos ningún mérito" y se debe "valorar lo que hace el equipo", ya que "aunque parezca fácil tenemos que estar contentos y no relajarnos, queremos seguir en esta dinámica", dijo.