Iván Ania y su ambición ante el Sanluqueño: "Quiero conseguir cuanto antes esa segunda plaza"

En estas fechas del campeonato en el Grupo 2 de Primera Federación su labor pasa a ser, por momentos, incluso más didáctica que deportiva, más emocional que táctica. Conforme mandan los cánones, tras el duro revés ante el Recreativo Granada, al Córdoba CF de Iván Ania le toca recomponerse desde el calor de El Arcángel -también a examen-, donde este sábado, a partir de las 20.00 horas, se cita con el Atlético Sanluqueño (FEF TV) bajo la firme premisa de volver a su mejor versión y, de paso, ya con la opción el ascenso directo desechada, atar la segunda plaza de la tabla. «De las victorias hay cosas negativas y de las derrotas también hay positivas, pero esto tiene que poner en valor el trabajo del equipo, nos debe servir de aprendizaje. Cualquiera te puede ganar, es una categoría, sobre todo en los partidos finales, muy igualada. Si no sales enchufado, te puede costar el partido. Tenemos que sacar una autocrítica que nos sirva», señaló el preparador, haciendo un último balance del revés ante los nazarís y manifestando su ambición para el inminente envite.

Cuentas pendientes

Lo de enfrente, en esa línea, será un conjunto gaditano con la permanencia encarrilada aunque todavía no apalabrada. Los de El Palmar parten como decimocuartos en la jornada, con 42 puntos y dejando un colchón de otros seis, con solo nueve en juego, respecto al decimosexto clasificado, primer equipo en descenso. «Está en una situación muy parecida a la nuestra, a falta de nueve puntos, parece que lo tienes cerca, pero todavía no está conseguido. Entiendo que lo intentarán conseguir aquí con una victoria. Espero un equipo con una idea clara y definida, combinativo, que le gusta dominar los partidos a través de tener el balón. Si lo ves jugar, dices que debería tener muchos más puntos en la clasificación», avisó.

Su tendencia reciente, además, incrementa la peligrosidad que arrastra con vistas al cruce del sábado. Llegan tres semanas de imbatibilidad de forma consecutiva, entre las que han conseguido embolsarse dos triunfos -frente al Alcoyano y el Recreativo de Huelva- y un empate -en su visita al Mérida-. «Nos va a poner las cosas difíciles, no debemos mirar la clasificación ni mucho menos. Ha habido momentos de la segunda vuelta en los que era uno de los mejores equipos del grupo, nos tiene que hacer pensar que nos van a exigir. Seguramente nos van a querer quitar el balón. Tiene jugadores importantes que tendremos que tener bien vigilados, controlados y, sobre todo, no permitirles hacer su juego», avisó, haciendo igualmente referencia al juego gaditano y su idiosincrasia.

Lance de la sesión de entrenamiento de este viernes en El Arcángel. / ccf

En esas, además, los de Abel Segovia serán el principal -y puede que último- obstáculo en el propósito de certificar el segundo puesto en clave cordobesista, ventajoso de cara a futuros cruces en la fase de promoción -duelo de vuelta en casa y empate en el global válido a final de cada ronda-, y que ya se encuentra al borde de lo virtual, incluso con la opción de hacerse matemático este fin de semana: «Cuando hablábamos de entrar en playoff decía que lo importante era estar en la última jornada, pero quería entrar cuanto antes. Ahora quiero conseguir cuanto antes esa segunda plaza. Hemos peleado muchísimo para ser campeones, no es que no nos haya dado, es que el que teníamos por encima no fallaba. Desde que ganamos al Castellón ha conseguido ganar en siete jornadas seguidas, es un campeón merecido. No podemos ser campeones, pero podemos ser segundos. Cuanto antes certifiquemos ese puesto, mejor»

«Queremos ver la jornada del domingo tranquilos, desde casa. Ojalá que así sea, tenemos ese primer objetivo, el segundo ya sabemos todos cual es que es el de volver al fútbol profesional», añadió.

Antonio Casas se apunta

El avance de las fechas, por otra parte, también reveló ciertas dudas en torno a la disponibilidad -o no- de Antonio Casas para el cruce. Ya tuvo que abandonar, visiblemente tocado, el ariete rambleño el pasado choque ante el cuadro nazarí en el Nuevo Los Cármenes, aquejado de un fuerte golpe en la cadera que si bien no reviste lesión, sí le ha mermado considerablemente -molestias y dolor- a lo largo de las últimas sesiones de trabajo, llegando incluso a ejercitarse de forma parcial. Ante esto, Ania confirma su disponibilidad: «Ya está bien, normal, hoy ha entrenado normal. Tenemos a todos recuperados, todos disponibles. Recuperamos también a Carlos Albarrán tras sanción. Tenemos a algún jugador con cuatro amarillas, pero en cuanto al tema de la enfermería están todos disponibles», apostilló.