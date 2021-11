Se marchó del Córdoba CF con un gol y regresó marcando dos. Posiblemente sea el hecho más revelador de Miguel de las Cuevas en esta temporada. El Arcángel coreaba su nombre este sábado durante el encuentro ante el Montijo, conocedor de que el alicantino era el hecho diferencial en el partido, al que saltó tras el descanso sustituyendo a Luismi Redondo.

Siempre tuvo el cariño de la grada, incluso en sus momentos más grises o insustanciales, conocedor el aficionado del Córdoba CF de su calidad, por la que le merecía la pena esperar. Incluso cuando la pasada temporada las lesiones le acosaron de manera inmisericorde, el cordobesismo deseaba su continuidad para el proyecto de ascenso que pergeñaba Juan Gutiérrez Juanito. De ahí que cuando se tuvo que retirar en la jornada 3 de Liga, en La Isla, con una lesión, el miedo y la preocupación se adueñó no solo de la grada de El Arcángel, también en el club, en el mismo cuerpo técnico. Porque Germán Crespo lo tenía claro este verano: el Córdoba CF sería Miguel de las Cuevas y diez más.

El alicantino, que nunca fue un dechado de cualidades físicas, sí tiene una virtud por la que se paga -y mucho- en otras categorías. En esos últimos 20 metros hasta la línea final que guarda el portero es diferencial, muy desequilibrante.

Golpe de timón ante el Montijo

Y De las Cuevas dio la razón al granadino estrenándose en la primera jornada de Liga con un triplete en Chapín, con dos de los goles desde los 11 metros. En la segunda jornada, en El Arcángel, también vio puerta ante el Cádiz B. Pero llegó aquella preocupante tarde en La Isla, el 19 de septiembre (tercera jornada), en la que se fue del terreno de juego tocado y cuando aún restaban 20 minutos. Conocedores todos, el primero él, de lo ocurrido la pasada temporada, con aquel encuentro en la Ciudad Deportiva del Granada, se tiró de prudencia. Tres semanas después, el 10 de octubre, y tras perderse dos encuentros de Liga, reapareció ante el San Fernando, también en El Arcángel. Aguantó 45 minutos, los suficientes para anotar otro gol de penalti, pero también con nueva lesión, en el mismo músculo aunque en otra zona, por lo que hubo casi un mes de fisioterapia, de tranquilidad, de ir paso a paso. Viajó a Lepe, aunque no entró en la lista final y también fue incluido entre los elegidos para jugar ante el Montijo, pero no en el once inicial.

En el minuto 46 saltó al terreno de juego y cambió el rumbo del choque. Se descolgaba, se metía entre líneas, jugaba y hacía jugar. Y marcaba. De hecho, el primero de sus dos goles era el máximo exponente de lo que es De las Cuevas. Recepción del balón en un saque de esquina pegado a la línea de fondo, quiebro hacia fuera y disparo cruzado al palo largo. Pocos, por no decir nadie, es capaz de hacer eso en Segunda RFEF.

Un gol cada 46 minutos

Y, a pesar del gol de Willy Ledesma, el primero ante los extremeños y de que el de Torremejía ha disputado más del doble de minutos que el alicantino, De las Cuevas encabeza la tabla de goleadores del Córdoba CF junto con el delantero cordobesista. La media por minutos es brutal. Antonio Casas promedia un gol cada 63 minutos (cuatro en 254 minutos), Willy Ledesma, uno cada 108 minutos (siete en 759 minutos), mientras que Miguel de las Cuevas promedia un gol cada 46 minutos (46,3 para ser exactos, siete en 324 minutos). Nadie se cita tanto y tan pronto con el gol en el Córdoba CF como el alicantino, que vive su mejor temporada goleadora desde que llegó a la entidad blanquiverde en aquella 2018-19.

Entonces, Miguel de las Cuevas acabó la campaña con nueve goles, su mejor registro goleador como blanquiverde y también en su carrera, ya que el año que más anotó, en la 2009-10 en el Sporting, festejó ocho tantos. En aquella temporada como rojiblanco anotó su séptimo gol en la jornada 36, el 4 de mayo, en un Getafe Sporting. Hace dos temporadas anotó siete goles en el Córdoba CF, los mismos que suma ahora, y el último lo anotó el 23 de febrero, en un Cádiz B-Córdoba CF, corría la jornada 26. En aquella 2018-19, en Segunda A, marcó su séptimo gol el 9 de febrero, en el triunfo blanquiverde en Tenerife (0-2), correspondiente a la jornada 25. Hoy por hoy, Miguel de las Cuevas ha anotado su séptimo gol en noviembre, en la jornada 10, por lo que él también se apunta al Córdoba CF de los récords. El suyo personal en lo que a goles se refiere parece claro que lo va a reventar.