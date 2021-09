El máximo exponente de la felicidad que vive el Córdoba CF tiene nombre y apellidos: Miguel de las Cuevas. El máximo goleador blanquiverde, con cuatro goles, también comparte liderato anotador en la categoría con Iván Martínez, extremo del Mutilvera, encuadrado en el grupo 2 de Segunda RFEF. El jugador, en una comparecencia en la sala de prensa de El Arcángel, reconocía que "en lo personal" está "muy feliz", ya que "cada año que pasa el fútbol se vuelve más exigente, más complicado», pero reivindicó que «el trabajo al final tiene su recompensa», por lo que aseguraba encontrarse «muy feliz, contento, con ganas de que llegue el domingo otra vez y deseando seguir sumando y ganando».

En lo colectivo, uno de los capitanes del Córdoba CF aseguró que «esos seis puntos ya no nos los quita nadie» y también comparó este arranque con el de la temporada 2020-21, en el que también hubo dos victorias en los dos primeros encuentros. «El año pasado empezamos bien, pero no teníamos esa sensación», subrayó el mediapunta. «Conseguíamos los puntos, pero no con la tranquilidad que tuvimos en estos partidos», porque en los dos choques de esta 2021-22 el equipo «ha sido dominador absoluto". "Llevo mucho tiempo aquí y al final todo eso te da tranquilidad», reconoció. «Las sensaciones son diferentes, el equipo domina y sabe lo que hacer en cada momento», valoró el alicantino, que entiende que ese éxito está en el «trabajo de pretemporada» de Germán Crespo, que «ya lo hizo el año pasado» en los tres choques de final de campaña, y también «con los jugadores y la preparación de los partidos», que «da mucha tranquilidad».

De las Cuevas alabó a Germán Crespo, un técnico con una «forma de jugar» que «a la gente de arriba nos da confianza y libertad. Hemos trabajado muy bien en pretemporada aspectos tácticos que el míster los trabaja muy bien», opinó, asegurando además que «la gente lo disfruta mucho». Asimismo, el alicantino remarcó que «la plantilla tiene jugadores de diferentes perfiles» y tanto en ataque como en defensa es «muy completa».

«Al final, todo eso y el trabajo del entrenador ha hecho que este Córdoba CF tenga una identidad y que la gente de arriba disfrute mucho», valoró el goleador blanquiverde. Asimismo, De las Cuevas comentó que «con Germán -el año pasado- disfruté mucho y este año también. Una de las personas, aparte del director deportivo, por las que sigo aquí es por el entrenador. Me ha ayudado mucho, me siento en buena sintonía y con confianza», explicó. Además, el mediapunta recalcó que «sus números están ahí, está demostrando que hace las cosas bien y ojalá demos esa alegría y logremos el objetivo» al final de temporada.

Metido ya en el encuentro del próximo domingo, De las Cuevas valoró la visita que ha de realizar el Córdoba CF a La Isla, en Coria, uno de esos campos «de la categoría», muy diferente a Chapín o a El Arcángel, escenarios de los dos primeros triunfos blanquiverde. El capitán blanquiverde aseguró que tanto él como sus compañeros van «con nuestra idea de juego», porque «cuando las cosas van bien no hay que volverse loco. El entrenador quiere que compitamos en todos los campos, nos pongamos en situación y ver cómo está el equipo». Así, De las Cuevas entiende que ya se demostró que «en grandes estadios esto nos va y ahora habrá que ponerse el mono de trabajo y sacar como sea los partidos», pero recordando que «esta identidad es la nuestra, no renunciamos a ella, vamos a competir, a hacer un partido intenso y sabemos de la dificultad de esos campos».

Sobre la adaptación a esos campos, De las Cuevas opinó que si el Córdoba CF se centra demasiado en el rival «igual ellos están más cómodos. Si les llega un equipo que le quiten el balón y con otra propuesta, a lo mejor les descolocas un poco», por lo que el conjunto blanquiverde irá con sus «armas», con su «identidad» y con la «idea de competir y llevarnos los tres puntos». Eso sí, el mediapunta blanquiverde prevé en La Isla un encuentro «exigente», en el que él y sus compañeros tendrán que ponerse «el mono de trabajo". "El equipo está ilusionado, con ganas, hay una plantilla que puede jugar contra cualquiera y el entrenador ahí puede estar tranquilo», valoró.