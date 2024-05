La defensa es el goleador revelación en el Córdoba CF

El Córdoba CF se jugará el próximo sábado, en Can Misses, el segundo puesto de la clasificación en el Grupo 2 de Primera Federación, ante el Ibiza. Pero, en cualquier caso, a los blanquiverdes sólo les hace falta un punto para amarrar definitivamente esa posición, por lo que en caso de derrota en las pitiusas, siempre podrán recurrir a sacar un punto, al menos, en la última jornada liguera, en la que reciben en El Arcángel a un Algeciras que nada se juega.

Pese a los contratiempos

El buen momento del Córdoba CF viene dado por muchos factores, pero uno de ellos, fundamental, es la defensa. La primera línea cordobesista ha sufrido varios reveses durante la campaña que Iván Ania se ha encargado de matizar, reducir y, en algunos casos, borrar. Las sanciones que sufrieron en poco espacio de tiempo Albarrán y Calderón apenas fueron notadas por el equipo. La lesión de larga duración de Adri Castellano dejó a Calderón como único lateral zurdo del plantel, con la alternativa de Iván Rodríguez de jugar a banda cambiada. Y, finalmente, el segundo episodio cardíaco de Dragisa Gudelj provocó la irrupción de Matías Barboza, primero, y la llegada de José Antonio Martínez, después, aunque el onubense continúa dejando dudas físicas.

Gudelj, entre Lapeña y Marín, el pasado 3 de diciembre en Melilla. / UD MELILLA

Todo lo ha superado la defensa del Córdoba CF. Hasta tal punto que sólo el Málaga, con 24 goles encajados, ha recibido menos tantos que los blanquiverdes, con 31. En el Grupo 1 sí que hay varios equipos que han dado preponderancia a su sistema defensivo, como el Gimnástic de Tarragona (23), la Ponferradina (24), la Cultural Leonesa (24) y el Deportivo de La Coruña (25), así como el Unionistas, que ha encajado 29 goles hasta ahora, lo que deja al equipo de Iván Ania con el séptimo mejor registro defensivo de entre los 40 equipos que conforman la Primera Federación 2023-24.

El 14% de los goles

Pero si defensivamente el Córdoba CF parece realizar bien su trabajo, ofensivamente es una línea que ha ayudado, y de forma notable, al balance goleador del equipo dirigido por el técnico asturiano. Porque el pasado sábado, ante el Atlético Sanluqueño, José Manuel Calderón anotó su tercer gol en la temporada y el noveno de un defensa del Córdoba CF, con lo que la primera línea cordobesista aporta más del 14% de los goles totales del equipo. Un porcentaje nada desdeñable en comparación con el resto de equipos de Primera Federación y con el resto de Córdoba CF del pasado.

Alessandro Pierini, en un encuentro con el Córdoba CF en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

De hecho, esos nueve goles anotados por la defensa del Córdoba CF suponen la cuarta mejor cifra anotadora de un equipo blanquiverde en el siglo 21. Teniendo en cuenta que el Córdoba CF ha tenido defensas tan goleadores como Alessandro Pierini, Cristian Álvarez o Javi Galán, no es un puesto flojo el ser el cuarto mejor equipo en defensas goleadoras de los 24 que han competido en el siglo 21 con la elástica blanquiverde.

La defensa más goleadora bajó

La defensa más goleadora del Córdoba CF en el último cuarto de siglo es el del descenso de la 2004-05, campaña en la que se cambió la plantilla por completo y en la que fueron muchos los que contribuyeron a esa cifra anotadora. Nada menos 15 fueron los goles anotados por defensas cordobesistas en aquella campaña, que no evitaron el descenso a Segunda División B. La segunda mejor marca anotadora de una defensa blanquiverde llegó en la campaña 2008-09, con 14 goles, reseñando que casi la mitad, seis, los firmó un único hombre: el Tano Pierini. Finalmente, la tercera mejor marca anotadora de la zaga del Córdoba CF la hizo la de la temporada de la salvación “milagrosa” de la 2017-18, en donde los Javi Galán, Aythami o Álex Quintanilla anotaron 11 goles, dos más que los nueve que lleva el actual Córdoba CF, con Carlos Albarrán y Calderón con tres goles cada uno, dos de Lapeña y uno de Carlos García. Igualados con los defensas del actual Córdoba CF, aunque con 42 partidos disputados (y no 36, que son los que llevan los actuales) se encuentran con nueve goles también los Fuentes, Aguilar o Cristian García, que marcaron nueve tantos en la 2012-13. También anotaron nueve goles los defensas del Córdoba CF en la 2007-08, aunque casi la mitad, cuatro, obra de un mismo autor: Cristian Álvarez.

Cristian Álvarez lanza un golpe franco a favor del Córdoba CF en un encuentro en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

No deja de ser llamativa la gran aportación goleadora desde la defensa del actual Córdoba CF, sobre todo si se pone en contraste con la de la pasada temporada, ya que en la 2022-23 no hubo ni un solo defensa cordobesista que cantara un gol. De hecho, en la gran temporada en la cuarta categoría del fútbol español, Segunda RFEF, y a pesar de que el equipo dirigido por Germán Crespo anotó nada menos que 86 goles, sólo dos de ellos los firmaron dos defensas: Bernardo Cruz, al Mensajero, en el Silvestre Carrillo, y Dragisa Gudelj, en la visita al Don Benito. De hecho, hubo incluso dos campañas en las que las defensas del Córdoba CF no vieron puerta. En una de ellas podía ser previsible, ya que fue en Primera División, en la temporada 2014-15. La otra, ya citada, fue la campaña pasada, en Primera RFEF.

Por lo tanto, hay que remarcar la capacidad goleadora de la defensa del Córdoba CF de Iván Ania, con nueve tantos cuando aún faltan dos jornadas por disputarse, una cifra que firmaría cualquier delantero de la categoría.

