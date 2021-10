Una nueva batalla se presenta para el Córdoba CF en la competición doméstica. El conjunto entrenado por Germán Crespo se medirá este sábado contra el CD San Roque de Lepe (17.00 horas) buscando "los tres puntos más importantes de toda la temporada", como reconoció el propio míster ante los medios de comunicación. Y es que la carga de encuentros -que los blanquiverdes fueron capaces de sacar adelante tanto en Liga como en la Copa RFEF- dejó a muchos jugadores tocados en el aspecto físico, un condicionante a tener en cuenta.

El regreso de Toni Arranz y De las Cuevas

Crespo indicó que hay jugadores que tienen "muchos minutos acumulados, pero los ves entrenar y parece que no hay cansancio". El choque, bajo su punto de vista, será "complicado por el terreno de juego y el hecho de no tener descanso". Eso sí, volvió a recalcar la voluntad y el compromiso de su grupo al comentar que "parece que llevan sin competir dos semanas" debido a las ganas que muestran. Así pues, "el once que saquemos sabemos que estará al 100% y, como se está rotando, en ese tema no podemos poner excusas porque llega todo el mundo bien a los partidos", explicó.

En la lista de 20 hombres que se desplazarán a la provincia de Huelva estarán Toni Arranz y Miguel De las Cuevas, dos piezas básicas en el sistema del granadino. "Hicieron grandes partidos en las primeras jornadas. Hay que ir poco a poco, pero da muchas garantías para una posible convocatoria y alineación", subrayó. Además, el lateral Tala y el medio Christian Delgado, del Córdoba B, viajarán con los cordobesistas.

Sobre el capítulo de bajas, el foco se centró en Álex Meléndez y Álex Bernal. Al joven defensor se le practicó "una resonancia" y permanece a la espera de los resultados definitivos. No obstante, Crespo lamentó que, "como mínimo, estará tres o cuatro meses de baja". El sevillano, por su parte, tiene "una rotura" que le puede mantener lejos del terreno de juego "en torno a cuatro o seis semanas".

La mejoría del Córdoba, más allá de situaciones concretas en ataque, también se está produciendo en la zaga. El equipo acumula dos envites sin recibir diana y parece que corrigió muchos aspectos a balón parado. "En pretemporada encajamos así, pero ya en el curso solo lo hicimos en La Línea de la Concepción, los demás goles fueron en juego". El técnico aseveró que hubo una evolución porque se estuvo "trabajando bien y con máxima implicación en cuanto a las marcas".

El Lepe, un correoso adversario

El Lepe de Antonio Fernández Rivadulla no será una parada plácida para los cordobeses. "Hemos tenido la oportunidad de ver su último encuentro contra el Montijo, ves el resultado y generan muchas ocasiones, se les anulan tantos y fueron superiores", advirtió pese a la derrota aurinegra por 1-2. "Empezaron mal pero luego entraron en una buena dinámica, están haciendo las cosas bien y tal vez les falte algo de acierto en los últimos metros". Eso sí, comentó que no saben qué se encontrarán en el verde. "El año pasado, contra el filial, pasaron de jugar con línea de cuatro a tres centrales y dos carrileros. También han tenido un esquema 4-3-3, por lo que una vez que empiece el partido podremos ver lo que tienen y así plantearlo".

La lluvia puede ser un factor determinante en la tarde sabatina. "El curso pasado me sorprendió que se levantaba mucho y con lluvia será complicado manejar este tipo de partidos". Entonces, "si nos respeta la lluvia, será de tú a tú con dos equipos que querrán ganar el partido". Sí pidió un avance, por ejemplo, en el "dominio del balón", ya que tendrán "mucho camino recorrido" de obtenerlo.

Crespo y su mentalidad ganadora

Crespo recalcó que eran "los tres puntos más importantes de toda la temporada" y ejemplificó su pensamiento con ejemplos de su etapa en el Real Jaén. "La gente que me conoce sabe que a mí me gusta siempre hacerlo de tres en tres. En el Jaén llego a la última jornada de la temporada contra el equipo de mi pueblo y ganamos 1-6. Llevábamos 99 puntos y quería ganarlo todo", reseñó. Pese al "cansancio de por medio", el preparador expuso que "mientras haya tres puntos o una eliminatoria, el equipo irá a muerte a por la victoria".