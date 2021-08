Con la ciudad en medio de la típica parálisis de agosto, el personal de vacaciones y la amenaza de temperaturas terroríficas, el Córdoba CF trabaja a destajo en la pretemporada más atípica que se recuerda. Es la primera vez en décadas que el club titular de El Arcángel no hace las maletas para enclaustrarse en algún lugar de la costa o incluso en algún punto del extranjero. Las circunstancias mandan y se ha creado un consenso general para aceptar la situación actual -muy lejos de la ideal, obviamente- y desterrar las quejas. Aquí, en casa, se cuece todo. Y será a la vista de los aficionados, que tendrán la oportunidad de familizarse con los nuevos integrantes de un proyecto de ascenso. O más bien de redención. La primera semana de agosto, tercera de pretemporada, contempla un programa apretadísimo. Es lo que hay.

Tras el primero, dos más

Que el Córdoba CF -los de dentro y los de fuera- no se va a traumatizar por recibir una bofetada quedó demostrado en el estreno de los amistosos estivales. Los blanquiverdes volvieron a El Arcángel, con mil espectadores en la Tribuna, para chequear su estado actual ante el Linares, que fue campeón del grupo de Segunda B el campeonato pasado y se metió en la Primera RFEF. El marcador fue adverso (0-1), pero la afición mostró su predisposición a la positividad. Lo han pasado tan mal que han hecho catarsis: lo aplaudían todo.

«Estuvimos metidos en todo momento, con fases buenas», explicó tras el amistoso -que no lo pareció, porque hubo más de una fricción y el epílogo tuvo un par de expulsiones, las de Willy y un ex, Carracedo- el técnico Germán Crespo. El granadino no obvió las dificultades para finalizar las ocasiones, pero subrayó que «queda tiempo» y que todo marcha por los cauces previstos.

Los ensayos continuarán esta semana con dos citas llamativas. El Córdoba regresará a El Arcángel el miércoles 4 para cruzarse a las 20.30 horas con el Marbella, otro club que lleva años construyéndose con altas miras para terminar por los suelos. Los de la Costa del Sol descendieron dos veces en la 20-21: se desplomaron a la Tercera RFEF, la quinta categoría nacional. La misma en la que trata de rehacerse, apoyado en sus activos más potentes -su afición y su historia-, un Recreativo de Huelva al que el Córdoba se enfrentará el sábado 7 a las 19.30 horas. El duelo ante el Decano será en la localidad de Punta Umbría en el Memorial Manuel González Rodríguez.

Nos vamos a El Fontanar

Desde esta semana hay un nuevo escenario para las prácticas del primer equipo del Córdoba CF, que tiene previsto realizar dos sesiones -martes y jueves, en las instalaciones deportivas municipales de El Fontanar. El motivo de la mudanza reside en la imposibilidad de pisar el campo de césped natural de la Ciudad Deportiva, que quedó en un estado deplorable por estar sin recibir ningún cuidado durante un mes. Fue el tiempo en que el club tuvo que entregar las llaves, por mandato judicial, durante el conflicto con el Grupo Tremón.

Tras el acuerdo para el uso -previo pago de alquiler- por diez años, los efectivos de la empresa de mantenimiento Royalverd acudieron el rescate y los progresos se notan, aunque no se podrán hacer milagros. Si se puede usar el campo antes de final de año será una buena noticia. Mientras tanto, El Fontanar se unirá al Estadio El Arcángel -ambos como superficies naturales- y al campo de césped sintético de la Ciudad Deportiva del Camino Carbonell como escalas en la rutina de trabajo diaria.

En la primera semana de agosto, tras el descanso dominical, la plantilla se ejercitará en El Arcángel este lunes (8.45). La planificación se completa con sesiones el martes (8.45, Fontanar), jueves (8.45, Fontanar), viernes (8.45 en Ciudad Deportiva y 19.30 en El Arcángel) y los partidos del miércoles y sábado. Crespo aprieta las tuercas.

Visus ya está aquí

El retorno de Ricardo Visus al Córdoba CF es un hecho consumado. El central madrileño, de 20 años, se integrará a los entrenamientos con Germán Crespo, su entrenador durante la pasada campaña en el filial blanquiverde durante una campaña en calidad de cedido por el Real Betis. Visus, que llegó a estrenarse en el primer equipo cordobesista, ha estado realizando la pretemporada con el Betis Deportivo, de la Primera RFEF, donde era su intención quedarse. Sin embargo, los técnicos de Heliópolis le descartaron para la concentración de Montecastillo y su situación dio un giro. Juan Gutiérrez, director deportivo del Córdoba, insistió en su apuesta por él y ha negociado con el Betis una nueva estancia de Visus en El Arcángel. Las negociaciones quedaron cerradas con un acuerdo total.

Ricardo Visus, ya en Córdoba, será una pieza más de la primera plantilla con ficha sub-23. En la formación blanquiverde tendrá que competir para el centro de la retaguardia con perfiles más veteranos como el capitán Bernardo Cruz o los fichados José Cruz (Linares) y José Manuel Alonso (Valladolid Promesas). El jugador entrará ya en la dinámica de trabajo de Germán Crespo y el club hará oficial su fichaje.