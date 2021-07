De más a menos en la primera prueba de la pretemporada, aunque con una buena carta de presentación. El Córdoba CF perdió por 0-1 frente a un Linares Deportivo que lució su mejor versión al empezar la segunda parte. Porque, justo antes del receso, los de Germán Crespo dominaron y dejaron un buen sabor de boca a los espectadores presentes en El Arcángel. La línea de toque, profundidad y rapidez en la media volvieron a quedar patentes en un esquema dinámico y con multitud de cambios.

El primer once ofrecido por el granadino en su vuelta al banquillo ribereño presentó a Carlos Marín en portería, José Ruiz, José Cruz, Bernardo Cruz y Ekaitz Jiménez como zagueros, Toni Arranz, Abreu y Miguel de las Cuevas en la media y una zona ofensiva compuesta por Omar Perdomo, Luismi Redondo y Antonio Casas. Es decir, del último choque disputado el 9 de mayo ante el Cádz CF B, solo repetían dos hombres en la alineación de partida: De las Cuevas y Luismi. Mientras tanto, los visitantes arribaron al feudo cordobesista con Hugo Díaz en punta. El de Almodóvar del Río, una vez frustrado su pase a la entidad de su tierra, optó por quedarse en Linares y fraguarse un puesto en la Primera RFEF.

El millar de aficionados mostraron su deseo por hacer borrón y cuenta nueva para la futura campaña. De hecho, nada más saltar al verde para el calentamiento, los aplausos acompañaron en todo momento. Dicha dinámica prosiguió cuando desde megafonía se anunciaban a los protagonistas que intentarán llevar, dentro de unos meses, al club hacia una categoría completamente diferente a la que aguarda a partir de septiembre.

Luismi Redondo, al larguero

El Córdoba, con una camiseta verde del catálogo Givova que no correspondía a las equipaciones oficiales, ofreció buenas impresiones nada más iniciarse el choque. Un pase en profundidad de Bernardo Cruz hacia el costado zurdo lo recogió Ekaitz para centrar al corazón del área. Sin embargo, no halló el remate de ningún compañero. Lo mismo ocurrió, en el minuto 5, después de una asistencia de Omar que cortó Ernestas Juskevicius cuando De las Cuevas llegaba a cabecear. Los de Héctor Alejandro Sandroni, a continuación, respondieron con un chut ajustado de Álex Meléndez que mandó a córner Carlos Marín.

La mejor ocasión se produjo nada más sobrepasar el cuarto de hora. Una rápida recuperación de José Ruiz y el pase fugaz de De las Cuevas ofrecieron a Luismi la opción de chutar al arco. La intentona terminó golpeando en la base del larguero antes de perderse por la línea de fondo. El dominio del esférico era absolutamente local, pero las acometidas al área no terminaban de cristalizar en diana. Eso sí, el público agradecía cualquier detalle de calidad como el ofrecido por Omar, en el 27, para dejar sentado a un defensor.

El ritmo bajó considerablemente a medida que el descanso se acercaba. De hecho, una vez ejecutado el parón para hidratarse, la atención estuvo en la banda. El preparador físico Álex Prieto llevó a cabo la activación de todos los suplentes, entre ellos el último fichaje de la entidad, el centrocampista Álex Bernal. Las tablas, mientras tanto, se conservaron camino de los vestuarios.

El Linares rompe las tablas

Para el segundo acto, además de una variación táctica hacia un 4-4-2, Crespo hizo numerosos cambios de partida. El meta Jaylan Hankins, los centrales Mosquera y José Alonso, el medio Viedma, los extremos Simo y Ale Marín, y los delanteros Willy Ledesma y Adrián Fuentes saltaron al tarreno de juego. No obstante, a los dos minutos de comenzar el segundo tiempo, las probaturas cayeron en saco roto al acertar Fran Carnicer con un centro desde la derecha. El 0-1 motivó a unos pupilos de Sandroni que perdonaron, acto seguido, el segundo en las botas de Nando Copete. La intervención providencial del meta gibraltareño evitó males mayores en unos complicados momentos para los anfitriones.

El guion del choque no sufrió alteración y los azulinos pusieron contra las cuerdas a los blanquiverdes. Carracedo, un ex del filial cordobés, rozó el tanto en el 53, aunque José Alonso solventó la papeleta bajo los palos. A continuación, la potente volea de Álex Meléndez se perdió, por muy poco, por encima del larguero.

El carácter amistoso del encuentro perdió su sentido antes de llegar al 60. El colegiado Camacho Garrote tuvo que amonestar tanto a Willy Ledesma como a Fran Carnicer por un encontronazo en el centro del campo, una circunstancia que no gustó a la grada. Lo que sí encandiló fue el empuje de Simo, el joven internacional por la selección sub-21 de Marruecos. Robó el balón, pisó el área y su servicio no lo aprovechó Adrián Fuentes para nivelar la balanza. De nuevo el ariete, en el 64, no conectó bien un pase de Ekaitz con todo a su favor.

Más cambios de Crespo

El técnico de Granada, para la recta final, dispuso a Manolillo, Valtteri y Álex Bernal en el campo. El sevillano, desde fuera del área, probó a un Ernestas que no tuvo que intervenir antes del nuevo parón de hidratación. Nada más retornar a la actividad, el protagonista fue Viedma y su elegante golpeo a balón parado. El que fuera futbolista de la Ponferradina situó el esférico con mimo, conectó su disparo y no encontró la meta. Sin embargo, la tensión entre los dos equipos emborronó unos últimos compases repletos de amonestaciones.

En lo que concernía única y exclusivamente al juego, Willy Ledesma marró dos llegadas peligrosas mientras que un error de José Ruiz casi costó la sentencia al retrasar la pelota, en mala posición, a Hankins. El encuentro concluyó con 0-1 para el Linares Deportivo, pero el primer esbozo del curso 2021-22 contentó en líneas generales. La única nota negativa se produjo al acabar, ya que el delantero extremeño se encaró con un rival provocando su expulsión y la del contrario. La siguiente cita, también en El Arcángel, contra el Marbella el próximo miércoles 4 de agosto.

Ficha técnica:

0 -Córdoba: Carlos Marín, José Ruiz, José Cruz, Bernardo Cruz, Ekaitz Jiménez, Toni Arranz, Abreu, Miguel de las Cuevas, Omar Perdomo, Luismi Redondo y Antonio Casas. También jugaron Jaylan Hankins, Mosquera, José Alonso, Viedma, Simo, Willy Ledesma, Adrián Fuentes, Valtteri Vesiaho, Álex Bernal y Manolillo.

1 -Linares: Ernestas Juskevicius, Dani Perejón, Josema, Lolo Guerrero, David Luna, Marc Castells, Álex Meléndez, Luis Castillo, Víctor Fenoll, Álvaro Barbosa y Hugo Díaz. También jugaron Cañete, Migue Marín, Fran Carnicer, Sanchidrián, Carracedo, Nando Copete, Daniel García y Omar.

Gol: 0-1 (47') Fran Carnicer.

Árbitro: Manuel Camacho Garrote (colegio cordobés). Amonestó con cartulina amarilla a Willy Ledesma y Simo en los locales, y a Fran Carnicer, Álex Meléndez, Luis Castillo, Fenoll, Lolo Guerrero, Migue Marín y Nando Copete en los visitantes. Expulsó, una vez acabado el partido, a Willy Ledesma en el Córdoba y a Carracedo en el Linares.

Incidencias: Primer partido amistoso de la pretemporada blanquiverde celebrado en El Arcángel ante un millar de espectadores.