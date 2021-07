Sensaciones positivas para Germán Crespo tras el debut del Córdoba CF contra el Linares Deportivo. El míster granadino expuso que en la primera parte "se sacó un once competitivo y tácticamente los equipos estuvieron más concentrados y defensivamente hubo menos espacio". Ya en la segunda mitad "haces cambios, metes a gente que lleva poco tiempo con nosotros y te encuentras con el gol". Sus pupilos tuvieron que salir "más concentrados", pero alabó el hecho de que quisieran "ir a ganar el partido" y el haber generado "ocasiones claras". Los linarenses, con "dos ocasiones, se llevaron el partido".

El preparador reseñó que, pese al poco tiempo que llevan de pretemporada, la ventaja existente es que "prácticamente tenemos la plantilla confeccionada". Bajo su criterio se ha visto al equipo "con la idea que queremos, una propuesta ofensiva donde alternar por dentro y por fuera". El ritmo, "de alta intensidad", se fraguó ante un rival "que no quería el balón y que nos esperó atrás con presión en el saque de puerta".

El desarrollo del choque no fue sencillo al haber "muchas incorporaciones". Sin embargo, el plantel estuvo "metido en todo momento" con "fases buenas donde hemos sido capaces de sacar el balón pese a tener presión en bloque alto". Al final se quedó "con todo lo positivo", pero "hay mucho que mejorar". Para ello queda todavía por delante más de un mes y se procurarán mejorar "esas cosas que no salieron".

Vuelta a El Arcángel

Crespo retornaba a El Arcángel después de dirigir su último compromiso como entrenador del filial el 16 de mayo -el 8-2 frente a Los Barrios-. "Cada vez que subes las escaleras para estar en el banquillo es un placer". Eso sí, deseó que la situación causada por el covid-19 mejorara permitiendo el acceso de más público. "Cualquier acción del partido la han aplaudido y estoy encantado. Lo he dicho esta semana, tener casi 6.000 socios va a ayudar mucho y ojalá pueda haber mucha gente para la Liga porque la afición está demostrando que estará toda la temporada", subrayó.

Por último, comentó que el portero Felipe Ramos -molestias en el cuádriceps- y el medio Javi Flores -aductor- no participaron "para no arriesgar". Queda una larga pretemporada y el objetivo no es otro que "llegar al día 5 de septiembre con los 22 jugadores que tenemos en plantilla y con los del filial al 100%". En estos momentos, "coger el riesgo es tontería y es preferible descansar". En los ocho amistosos que quedan, "habrá minutos para todos".