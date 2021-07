El Córdoba CF presenta este lunes su campaña de abonados y lo hará con la plantilla bastante más avanzada de lo que se podía prever cuando el pasado 18 de junio (tres semanas largas han transcurrido, tan solo) Infinity Capital confirmó en sus puestos a los principales nombres de la entidad blanquiverde tras la dimisión de Miguel Valenzuela, el adiós de Rafa Sánchez y la más que probable salida de Víctor Salas. Así, Juan Gutiérrez Juanito quedaba solo en la dirección deportiva ayudado por Raúl Cámara, cuya influencia ha aumentado, baste como prueba la llegada de Omar Perdomo, jugador que no solo coincidió con él durante tres temporadas en el Tenerife, sino que además le une cercanía personal.

Así, en algo más de 20 días, Juanito ha logrado recomponer gran parte del plantel y a una semana larga de la reincorporación tiene un porcentaje alto del mismo ya configurado. Posiblemente le reste lo más complicado, entre otros motivos, porque combinar todas las posiciones del centro del campo así como los hombres que actúan por detrás del delantero de referencia sean, generalmente, las últimas decisiones para una plantilla y también las más dificultosas.

En el global, el Córdoba CF actualmente cuenta con 16 futbolistas seniors, en el límite, y tres sub-23 (Carlos Puga, Alejandro Viedma y Antonio Casas) y otros dos que bien podrían llegar a la primera plantilla, Julio Iglesias y Alejandro Meléndez, por lo que en el cupo de menores de 23 años, el trabajo de la dirección deportiva se encuentra prácticamente hecho.

Quizá en el de los mayores pueda tener mayores dificultades el gaditano. Entre esos 16 se encuentran tres hombres que, de una manera u otra, se pretende que no estén la próxima temporada o, simplemente, se quieren ir, como es el caso de Nahuel Arroyo, que ya tiene cerrado su acuerdo con la Cultural Leonesa hasta 2024. Su salida serviría para que entrara Miguel de las Cuevas, que renovó a la baja y tras no pocas negociaciones. Por lo tanto, seguiría completo el cupo 16. También habría que dar la baja a Fernando Román, con quien el club no cuenta y cuya salida permitiría inscribir, llegado el caso, a Hugo Díaz. De nuevo con 16, el club tendría el caso de Djak Traoré, con un año más de contrato, con quien el club oficialmente mantiene la postura de contar con él, pero al que se le está buscando acomodo en otro equipo. A partir de ahí, Juanito tendrá que ajustar líneas. La salida de Fernando Román deja al equipo con tres centrales y la de Traoré le dejaría con un mediocentro, aunque no de perfil 100% defensivo (Toni Arranz), amén de algún necesario reajuste en la medular, al menos, a priori.