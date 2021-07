Los ajustes económicos y de organización en el Córdoba CF continúan después del traumático descenso a Segunda RFEF y de la decisión de Infinity Capital de dar continuidad, con fuerte reducción financiera, al proyecto en la entidad blanquiverde iniciado con Javier González Calvo como consejero delegado y Adrián Fernández Romero como consejero financiero, aunque con fuerte influencia en el apartado deportivo.

Víctor Salas, nombrado hace menos de un año jefe del Área de Salud y de Alto Rendimiento del club de El Arcángel tiene en el aire su continuidad en la temporada 21-22. El que fuera jugador del Sevilla y que llegó de la mano de Fernández Romero al poco tiempo del desembarco de Infinity Capital en la entidad blanquiverde, está en conversaciones con el club. El Córdoba CF, que informó a este periódico que está en negociaciones con él, le hizo una oferta de continuidad, al igual que a algunos jugadores y otros empleados, muy a la baja, y el sevillano lleva unos días valorándola, aunque todo señala a que finalmente no la aceptará, aunque en caso de que se desligue del Córdoba, la separación será totalmente amistosa. Salas mantiene otros proyectos en Sevilla y después de meditar la oferta y dialogar con los dirigentes blanquiverdes, continúa dudando, pero en caso de que salga no quiere decir que no pueda regresar en el futuro. Hoy por hoy, los servicios médicos en general necesitan también de un ajuste de personal y económico y en el Córdoba CF se planteó dicha oferta al sevillano, muy implicado tanto en el aspecto físico de la primera plantilla, principalmente, como de los tratamientos fisioterápicos a realizar con los jugadores en proceso de rehabilitación.

De cuatro quedarían dos

Víctor Salas es uno de los cuatro hombres que llegaron de la mano de Fernández Romero, la pasada temporada, de los que, en caso de que salga, ya solo quedarían la mitad. Primero dimitió el asesor deportivo del consejo, Miguel Valenzuela, a finales de mayo. Valenzuela era la cabeza visible en el proyecto deportivo y decidió no continuar ante el fracaso por el descenso a Segunda RFEF. Ahora sería Víctor Salas el que no continuaría en el organigrama del Córdoba CF, por lo que tan solo quedarían, de aquellos cuatro iniciales integrantes, Juan Gutiérrez Juanito y David Ortega. El director deportivo blanquiverde, por ejemplo, debió reducir su salario al 50% después de la decisión de Infinity Capital de que siguiera al frente del proyecto deportivo para la 21-22. A ellos dos hay que añadir a Raúl Cámara, que seguirá siendo parte de la dirección deportiva, y Rafael Herrerías, que continuará también en el apartado de fútbol base.

Los cuerpos técnicos

Paralelamente, el club blanquiverde también trabaja en el cuerpo técnico de la primera plantilla, ya que inicialmente, Andrés Armada no será el segundo de Germán Crespo, mientras que su preparador físico de la pasada temporada, Melli, tampoco continuará después de aceptar una oferta de un equipo de Primera División del fútbol croata.

Además, en el Córdoba CF se sigue trabajando en ajustar los diferentes departamentos, de acuerdo a la nueva realidad económica del club, con una reducción del presupuesto por encima del 50%. Lo que sí se apunta es que esa hipotética salida de Víctor Salas del departamento blanquiverde no afecta a la continuidad en los servicios médicos del doctor José Bretones, que pasaría a controlar el área y que podría sufrir algún ajuste adicional de personal en ese departamento.