Ya es el último. No hay más. El partido número 24 de la temporada marcará el destino del Córdoba CF, que ha alcanzado este punto crucial en una situación volcánica: necesita a toda costa derrotar al Cádiz B, aunque eso no le basta. Debe, además, producirse un resultado que le favorezca en la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros Palacios. La Balompédica Linense -ya en Primera RFEF- tendría que puntuar ante el Sevilla Atlético, que en caso de lograr la victoria se metería en la nueva categoría creada por debajo de la Segunda División.

Finalmente habrá 800 espectadores en las gradas. Ni once mil ni dos mil. El club emitió un duro comunicado criticando a la Junta por una imposición de aforo "incomprensible". Un palo más para un Córdoba apaleado, que abordará el partido final con la compañía de aquellos que resultaron agraciados en el sorteo. El premio es ver en directo a un Córdoba que, ocurra lo que ocurra, cerrará un ciclo en Segunda B y abrirá la puerta a una dimensión desconocida.

Aferrado a la memoria de hazañas pasadas, a todo el santoral y a su proverbial habilidad para escapar como un Houdini del fútbol de escenarios en los que parece condenado, el Córdoba CF se dispone a vivir a su estilo el final de las finales. Este domingo desaparece, tal y como se ha conocido desde los años 70 del siglo pasado, la Segunda B. Y Córdoba sabrá en torno a las dos de la tarde dónde se ubicará su club de fútbol dentro del nuevo mapa de las divisiones nacionales: si en el tercer escalón o en el cuarto.

El encuentro trae el aroma de citas pasadas. El club se encargó de rememorar a través de sus canales oficiales, a través de imágenes y mensajes, emocionantes pasajes como las salvaciones de Leganés, Getafe o Anoeta, la remontada con Sandoval o los legendarios ascensos a Segunda con el Cartagenazo y a Primera con el mítico gol de Uli Dávila en la última acción de Las Palmas. Para los seguidores acérrimos del escudo blanquiverde suponen un ramalazo de orgullo, pero, para bien o para mal, el porvenir del club está en manos de unos protagonistas distintos y en unas circunstancias que casi nada tienen que ver con aquellos episodios. La nostalgia puede ser una buena terapia como paliativo, pero rara vez resulta una solución.

Germán Crespo, el técnico, afrontará su tercer partido como jefe del banquillo en Segunda División B y dijo en las vísperas que encaraba la cita como «un partido soñado». El granadino está labrando su carrera, lo cual supone un acicate fundamental. Para la mayor parte de los jugadores, salvar la temporada -considerando como tal aferrarse a la Primera RFEF- sería un modo de limpiar la mancha de una campaña absolutamente decepcionante. «Salvar el culo», como expresó muy gráficamente en su día el consejero delegado, Javier González Calvo, cuando calificó la temporada de «fracaso» y marcó el nuevo objetivo de evitar la «hecatombe». Eso es precisamente lo que se va a decidir este domingo.

Crespo los llama a todos: veteranos y noveles. La citación para el partido ante el Cádiz la forman 25 futbolistas, por lo que el granadino realizará los descartes antes del encuentro. El desembarco de jugadores del equipo filial -que no juega esta jornada por el aplazamiento de su partido ante Los Barrios- es todo un mensaje: Luismi, Núñez, Puga, Ricardo Visus y Diego Domínguez.

El Córdoba, después de su impresionante 0-5 en La Línea, podría presentar un once muy similar ante el filial cadista. Solo tiene fuera de juego al sancionado Robles. Cubriendo el flanco derecho con Farrando, el equipo podría ser el mismo. Si repitiera el resultado a favor no le bastaría, pero hay quien no pierde la esperanza.

Alineaciones probables

Córdoba CF: Edu Frías, Manu Farrando, Djetei, Xavi Molina, Jesús Álvaro, Del Moral, Javi Flores, De las Cuevas, Luismi, Nahuel y Willy.

Cádiz B: Flere, Espínola, Gudelj, Saturday, Baró, Duarte, Sergi, Mamady, Carrasco, Vázquez y Nieto.

Árbitro: Del Río Lozano (Comité Extremeño).

Campo y hora: El Arcángel (12.00 horas, Footters).