El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, analizó la gran final que tiene el club blanquiverde contra el Cádiz CF B este próximo domingo en El Arcángel (12:00 horas). En el estadio ribereño habrá una gran presencia de aficionados que a buen seguro arroparán a los jugadores, una circunstancia que destacó en los instantes iniciales de su comparecencia ante los medios. “Se está dando todo para salir al campo a hacer un buen partido y conseguir los tres puntos. Es una motivación extra que haya público tras un año complicado donde no pudimos tenerlos con nosotros”, subrayó.

Bajo su punto de vista, el conjunto cordobés hubiera tenido “mejores números” si en todos sus compromisos hubiera existido “un número importante de afición”. Todavía no tuvo “la suerte de vivirlo en directo”, aunque desde su casa ya sintió el calor de la grada “en Primera, Segunda o cuando hicieron las cosas bien en Segunda B”. Los espectadores “te llevan en volandas” y consideró que “todos tenemos que sumar, los jugadores desde dentro y el cuerpo técnico desde fuera a la hora de saber llevar el partido”. Entonces, “si la afición está de su parte, el jugador da un 200%”.

Pendientes de Carlos Puga

La semana transcurrió con buena sintonía dentro del vestuario. “La victoria del pasado domingo fue importante y nos hace llegar con opciones, eso los jugadores lo han transmitido”, recalcó. Esperarán hasta el final por Carlos Puga mientras que Álex Robles causará baja por sanción -además de sus problemas físicos-. Moussa Sidibé, que retornó a la dinámica grupal, lo hizo “al 60-70%”, por lo que su participación en el envite queda en duda.

Al técnico granadino se le preguntó, precisamente, por el papel de Puga en su planteamiento. “Tengo muchísima confianza en él y se produce mi debut y el suyo al mismo tiempo”. Explicó que él lo trajo a la entidad porque ya lo conocía y vio “muchos partidos del Motril”. También tirando de porcentajes, aseguró que si se encuentra “a un 80-90%”, será titular. Eso sí, tampoco quiere “correr riesgos” que pudieran impedir al lateral ayudar al Córdoba CF B en su lucha por la Segunda RFEF -siempre y cuando el primer equipo tenga plaza en la Primera RFEF-. Por consiguiente, el también futbolista del filial, Fran Núñez, y Manu Farrando optan al carril diestro de la defensa.

Sin lugar a dudas, el andaluz mostró orgullo por el trabajo de sus pupilos. “Este equipo creo que debería haber peleado por otro objetivo. Si no hubiera tenido confianza en lo que me podían dar en cuanto al bloque que tenemos, no hubiera cogido esto”, afirmó. La plantilla cogió esa “confianza que necesita de semanas anteriores” y redundó en que tiene “plena confianza” en ellos.

La cita más importante

Crespo indicó que estaba ante la cita más importante de su carrera en los banquillos. “He tenido la suerte de casi siempre luchar por objetivos de ascenso. Ahora me llegó la oportunidad con el Córdoba CF en Segunda División B y es el partido que hubiera soñado”, reconoció. Así pues, se encontraba “muy ilusionado y con ganas de que llegue el domingo” para derrotar a un combativo plantel amarillo. “A pesar de no tener serias opciones, no han dado un partido por perdido”, avisó. “Si tenemos la suerte de llegar con opciones es porque hicieron un encuentro bueno en Sevilla”, aseguró. Además, muchos jóvenes “querrán continuar en el futuro del Cádiz”.

No obstante, la victoria cordobesista no daría la plaza en la nueva categoría. Todo depende de lo que haga el Sevilla Atlético frente a la Real Balompédica Linense en la Ciudad Deportiva rojiblanca. Tocará una matinal de transistores y nervios, algo que no le agrada especialmente. “No me gusta estar pendiente de otros resultados, pero si llega uno bueno desde allí, la afición intentará llevarnos a por el triunfo”. Reconoció que, aunque no quieras, “te llega” y lo ejemplificó con lo sucedido ante la UD Tamaraceite. “Cuando peor estuvo el equipo fue cuando sabíamos el resultado del otro campo”.

El papel de La Balona y las primas

La escuadra de La Línea de la Concepción debe evitar que los tres puntos se queden en la capital de Andalucía para que el Córdoba CF se vea beneficiado. “La afición les apretó bastante la semana pasada, van a competir porque son profesionales y ya habrán podido tener más concentración en cuanto a los entrenamientos, por lo que será complicado para el Sevilla”. Los de Antonio Calderón pelearán “por quedar lo mejor posible y despedir la temporada con una buena jornada”.

Por último, Crespo respondió a una cuestión referida a las primas a terceros por ganar “Cuando se llegan a estos partidos se habla, pero nunca se demuestra nada. Son comentarios y especulaciones que se hacen, aunque ni se ve nada, ni se termina demostrando”. Lo que debe hacer el equipo es “salir al partido al 200% y que nos llegue el resultado”, finalizó.