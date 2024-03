Los agricultores retoman este jueves las protestas en Córdoba con el corte de la A-4

Las protestas por la «asfixia» del campo vuelven este jueves 21 de marzo a Córdoba con el corte de la Autovía del Sur (A-4) en la salida de Guadalcázar. El acto reivindicativo, organizado por la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba (AGGC), comenzará a las 10.00 horas, momento en el que empezarán a cortarse de forma intermitente el tráfico en ambos sentidos hasta las 15.00 horas.

Así lo ha explicado el presidente de la recién constituida asociación, creada para canalizar la indignación de los profesionales del campo que no se sentían identificados con los movimientos agrarios existentes, Joaquín Cortés, quien ha apuntado que, al igual que en ocasiones anteriores, no se ocupará la calzada con vehículos agrícolas.

«Ya sabíamos que no nos lo iban a autorizar, por lo que no lo hemos solicitado a la Subdelegación del Gobierno», ha señalado el presidente de la AGGC, quien ha recordado que se hará una invasión a pie de la calzada, en ambos sentidos.

Unos 200 participantes

Cortés ha informado de que no esperan una gran respuesta por parte de los agricultores y ganaderos a esta protesta, a la que esperan que acudan unas 200 personas de distintos puntos de la provincia para participar en el corte de tráfico autorizado. «Estamos en una fecha en que la agricultura no puede parar. Los ganaderos y agricultores no podemos irnos de vacaciones o dejar nuestra tarea para estar todos los días reivindicando», ha señalado Cortés.

De igual modo ha indicado que en la zona norte «los agricultores estamos en plena campaña de los forrajes, que acaba de comenzar esta semana en la campiña, así como con los cultivos de algodón y de girasol, por lo que habrá menos presencia y disponibilidad».

Aun así, el presidente de la asociación agraria indicó que mantendrá el pulso reivindicativo, puesto que «ahora estamos en una fecha muy importante, como es el momento en el que se negocia entre el Gobierno central y la Unión Europea los cambios en la PAC». De igual modo, Cortés recordó la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo, otra razón más para mantener sus reivindicaciones activas.

Reuniones con grupos políticos

Aunque haya menos protestas en las calles, la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba se mantendrá activa durante todo el mes de marzo.

En este sentido, Cortés ha informado de que se pasará a la «vía diplomática» con una ronda de encuentro con los principales partidos políticos.

«Hemos enviado cartas a todos los representantes de formaciones con representación política en el parlamento andaluz y esperamos poder reunirnos con todos», ha afirmado el presidente de la AGGC.