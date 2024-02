Andalucía no es una tierra que se caracterice especialmente por contar con una gran cantidad de lagos y lagunas. En este sentido, otras zonas de España, especialmente el norte, cuenta con una mayor cantidad de ellos. No obstante, y dejando los embalses a un lado, hay algunos enclaves interesantes en este sentido, como puede ser las lagunas de Zahara o las Marismas de El Rocío, pero que no pueden ser considerados como tal debido a diferentes factores. Tanto es así que la Junta de Andalucía señala que solo hay un lago en toda la comunidad, y se encuentra precisamente en Córdoba. Te contamos cuál es y su importancia.

Un oasis en la Campiña Se trata de un enclave mágico ubicado en plena Campiña cordobesa. La Laguna de los Zóñar es una de las reservas naturales más importantes de la provincia y se encuentra cerca de otras como la de Amarca y Rincón. Este espacio es clave para la diversidad de la zona, ya que es una importante zona de nidificación de naves acuáticas, tal y como destaca la Junta de Andalucía. Está ubicado en el término municipal de Aguilar de la Frontera y es la más grande de los seis humedales de la zona. Su tamaño además lo convierte en el único lago de Andalucía. Su emplazamiento la convierte en un lugar mágico, ya que está rodeada por un cinturón vegetal entre la que destaca el carrizo, la caña y el álamo. En cuanto a animales, podemos encontrar zorros, tejones, conejos y ginetas. También está presente el aguilucho lagunero occidental. Solo raíces de cañizo en Zóñar Como interés turístico, por ella pasa la "Ruta de José María el Tempranillo". Dimensiones Ocupa concretamente una extensión de 32 hectáreas y su profundidad oscila entre los siete y los doce metros, pudiendo alcanzar los 16 metros en los periodos de mayor cantidad de precipitaciones. ¿Está a salvo la biodiversidad?