'La Manada' paga hoy la fianza | Última hora en directo

La Audiencia de Navarra ha decretado la libertad provisional bajo fianza para los cinco miembros de 'la Manada' condenados a nueve años de prisión por abusos sexuales (y no violación) a una joven durante las fiestas de San Fermín del 2016.

En este hilo directo recogemos la última hora sobre la resolución judicial, las manifestaciones convocadas en toda España y otras noticias sobre el caso:

13:59

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha instado este viernes a reformar el Código Penal para que no exista distinción entre abuso y agresión sexual. En declaraciones a los medios de comunicación en la localidad zaragozana de Brea de Aragón, Iglesias ha aseverado que la puesta en libertad "de estos cinco energúmenos" es "una mala noticia" y ha dicho tajante que "cuando el derecho no funciona a lo mejor hay que cambiar el derecho".

13:54

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que tiene "la misma estupefacción" y está "igual de indignada que la ciudadanía". "Me resulta incomprensible, solo lo puedo entender desde una falta preocupante de formación en perspectiva de género", ha asegurado.

13:38

El Sindicato de Letrados (SISEJ) considera que la mayoría social está yendo "muy por delante" de la Justicia en el caso de 'la Manada', una situación que no ve "sostenible durante mucho tiempo" si la Justicia no se hace "permeable y próxima a la sociedad", de modo que ha abogado por un "cambio de mentalidad". Tras expresar su "solidaridad y apoyo" a la víctima, la asociación ha afirmado que este cambio solo puede llegar a través de una "transformación sustancial de los sistemas de selección y formación de los colectivos profesionales" al servicio de la Justicia.

13:36

Varios centenares de trabajadores del Institucio Nacional de la Seguridad Social se han manifestado hoy frente a una de sus sedes en Barcelona para protestar contra la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad provisional bajo fianza a los cinco miembros de 'la Manada'. Según ha informado la secretaria de organización de la Confederación General del Trabajo (CGT), Eva Sánchez, unos 700 trabajadores han interrumpido su jornada laboral a las 12:00 del mediodía y se han concentrado frente al INSS de la calle Sant Antoni Maria Claret durante unos 10 minutos para expresar su "enfado y rabia por la puesta en libertad a los integrantes de la Manada".

13:23

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha deplorado este viernes que se deje en libertad provisional a los cinco miembros de 'La Manada' condenados. En su acto de toma de posesión en la sede de la Delegación del Gobierno, se ha definido como una mujer trabajadora y feminista que siente "rabia e indignación por lo que ha pasado con 'la Manada". "No somos un trozo de carne, no estamos a disposición de hombres que no nos respetan y no nos valoran. No lo consentiremos", ha clamado Cunillera, despertando la ovación del más de centenar de asistentes a su toma de posesión.

13:15

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha afirmado que entiende la reacción ciudadana contra la puesta en libertad provisional de los miembros de 'la Manada', si bien ha considerado que "determinados representantes políticos hacen declaraciones que no favorecen a nadie y que, además, no es lo mejor para la independencia judicial".

13:06

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha advertido hoy de que hay "tener mucho cuidado" con que "el Estado de derecho se sustituya por el estado de opinión" y aunque ha abogado por reformar el Código Penal respecto a los delitos sexuales ha pedido que "no hagamos una justicia a golpe de manifestaciones". Ante las declaraciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, apuntando a la necesidad de un reforma mental y formación en los jueces en materia de violencia de machista, ha defendido que el CGPJ lleva años haciendo una formación específica al respecto que es "pionera en Europa". "Tampoco me parece correcto mandar un mensaje de que los jueces no entienden de cierta formación en violencia de género, creo que ese tampoco es el camino porque los jueces son muy sensibles", ha defendido.

13:00

Las familias y representaciones legales de los cinco miembros de 'la Manada', tres de los cuales están en la prisión de Pamplona y dos en Alcalá Meco, están realizando esta mañana los trámites necesarios para depositar la fianza y obtener la autorización judicial para la puesta en libertad, que podría tener lugar en las próximas horas.

12:59

El Gobierno de Navarra ha decidido recurrir también el auto, ha informado la consejera de Presidencia, Justicia e Interior, María José Beaumont.

12:57

Recordamos que la Fiscalía de Navarra presentará recurso de súplica ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, un recurso que no paraliza la puesta en libertad de los condenados, que están pendientes de salir de prisión en las próximas horas. En este momento solo cabe la presentación de un recurso de súplica que debe resolver la misma sala que ha tomado la decisión. Los cinco miembros de 'la Manada' podrán esperar en libertad la resolución de los recursos de apelación contra la sentencia que los condenó a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento.



12:36

Más de medio millón de firmas en menos de 24 horas a través de Change.org para que los cinco miembros de 'la Manada' sigan en prisión preventiva mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso por su condena a 9 años de cárcel.



12:34

Nueva jornada de movilizaciones esta tarde en toda Andalucía. En Almería, la concentración se celebrará a las 20.00 horas en la Plaza del Ecuador; en Jaén hay convocada una concentración a las 19.00 horas ante la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de las Batallas. La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y el colectivo Nosotras Decidimos han convocado a las 20.30 horas en el Bulevar Gran Capitán y en Huelva la cita es a las 19.00 frente al ayuntamiento de la capital. En Granada la convocatoria es a las 19.00 horas en Plaza Nueva; en Málaga será a las 19.30 horas en la Plaza de la Constitución convocada por la Plataforma Violencia Cero; en Sevilla, a las 20.00 horas, en Plaza Nueva, junto al ayuntamiento; y en Cádiz, a las 17.30 horas en la Plaza del Palillero.

12:32

Los periodistas esperan a que salgan los reclusos de la cárcel de Pamplona. No pueden acercarse a menos de un kilómetro del centro penitenciario.





Periodistas, a un kilómetro de la cárcel de Pamplona

12:02

La presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, considera que los jueces que han tomado la decisión de dejar los libres aplicaron "la cultura de la violación, que tiende a culpabilizar a las víctimas y restar gravedad a los hechos cometidos por los agresores". En declaraciones a Servimedia, Besteiro ha asegurado: "Es imprescindible introducir la perspectiva de género en la aplicación de la justicia, en la aplicación de la normativa y en las resoluciones de los jueces". "Tienen que saber que la realidad que viven los hombres no es la misma que vivimos las mujeres"ha manifestado.



11:56

La vicepresidenta cántabra, la socialista Eva Díaz Tezanos, ha trasladado este viernes su "absoluto desacuerdo" con la pyesat en libertad y ha mostrado su "indignación e incomprensión absoluta" por esa decisión. Además, ha asegurado que a medida que se va conociendo el contenido de ese auto judicial todavía se comprende "muchísimo menos" esa resolución.



11:49

La investigación que se sigue en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pozoblanco a cuatro miembros de 'la Manada' por unos presuntos abusos sexuales a una joven se ha ampliado por "compleja" y, tras casi dos años de diligencias, sigue sin fecha de juicio. Fuentes judiciales han informado hoy a Efe de que la investigación que asumió el juzgado cordobés en octubre de 2016, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona le comunicó el hallazgo de un vídeo donde ve indicios de abusos a una joven de Pozoblanco, se ha "ampliado" en las diligencias previas. Sin embargo, fuentes de la defensa de los investigados han explicado a Efe que se han opuesto a esta prórroga porque entienden que "no hay ninguna complejidad".

11:27

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha considerado, tras el auto de puesta en libertad de los miembros de 'la Manada', que "la Justicia, por el ámbito que estime oportuno, debe pegar un serio 'sprint' para llegar al punto en el que está la sociedad". Barkos, a preguntas de los periodistas antes de participar en un acto en Pamplona, ha afirmado que el auto "nos vuelve a reafirmar en la reflexión triste de ese divorcio que se está produciendo entre resoluciones del ámbito judicial con una sociedad que en esta materia ha dado muchos pasos adelante".



11:26

Altamira Gonzalo, portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, ha denunciado este viernes que el auto "interpreta las leyes de forma patriarcal" y "no se pone en ningún momento en el lugar de la víctima". Gonzalo aseguró, en declaraciones a Servimedia, ha reconocido: "La puesta en libertad de estos delincuentes me ha causado estupor". "Dice que ponderando todas las circunstancias e intereses prevalece el derecho personal de los delincuentes y no estoy de acuerdo con este razonamiento; cómo voy a estarlo si no hay ninguna consideración al derecho a la protección de la víctima", ha agregado.

11:13

En cuanto al auto que dicta la libertad provisional, el letrado ha destacado que las intervenciones de las defensas en el procedimiento judicial "siempre han sido muy ajustadas a derecho", de "muchísima altura jurídica". Y ha destacado que "siempre fuimos con la intención de que nos dieran la razón y haciendo solicitudes razonables, lógicas y fundadas en derecho". "Esta no podía ser menos, ha sido una intervención que ha estado bastante preparada", ha expuesto Jesús Pérez, quien ha considerado que el abogado de los otros cuatro condenados, Agustín Martínez Becerra, realizó el lunes, en la vista para decidir sobre la puesta en libertad, "una intervención magnífica respecto a la doctrina constitucional y los autos de la propia audiencia".

11:12

Pérez ha afirmado, en declaraciones a Antena 3, que su defendido "no solamente es consciente de la alarma social que se está provocando por este procedimiento", sino que "es consciente de que está siendo amenazado de muerte", algo que, según ha dicho, "no se puede obviar".



11:12

Jesús Pérez, abogado de uno de los miembros de 'la Manada', ha afirmado que su cliente, encarcelado en la prisión de Alcalá Meco, ya ha reunido los 6.000 euros de la fianza impuesta para acceder a su libertad provisional y ha esperado que pueda abandonar la prisión "lo más pronto posible, en cuestión de horas".

11:01

El TSJN se podría pronunciar sobre los recursos a partir de septiembre y posteriormente se podrá recurrir ante el Supremo.

10:43

Los cinco miembros de 'la Manada' podrán esperar en Sevilla a que se resuelvan los recursos de apelación contra la sentencia que los condenó a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento.

10:41

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este viernes que siente "verdadero estupor" y que está "absolutamente alucinado" por la sentencia que pone en libertad provisional a los miembros de 'la Manada', condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual en los Sanfermines de, 2016. Durante su participación en una asamblea de delegados de UGT-Madrid, Álvarez ha afirmado que "no hay ninguna explicación jurídica" que lleve a dos de los tres jueces a dictar la libertad provisional de 'la Manada'. "Esto no puede seguir así (...) El Consejo General del Poder Judicial debe tomar medidas porque esto no es una cuestión de populismo ni de alarma social, sino de justicia. Debería revocarse (la sentencia de libertad provisional) sin demoras porque genera estupor en la ciudadanía", ha argumentado el líder de UGT.

10:34

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que la resolución "se queda corta" y "difícilmente va a ser entendida por el pueblo". Erkoreka ha adelantado que realiza su pronunciamiento desde "la más absoluta cautela" por conocer solo el fallo que incluye el auto y no la fundamentación jurídica de la resolución, así como posibles votos particulares, y por estar sujeto a recurso. No obstante, en su declaración "inicial" ha asegurado que la sentencia resulta "francamente escasa".

10:33

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha mostrado su "profundo desagrado" con la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra y ha anunciado que desde el consistorio "vamos a seguir hasta el final" y recurrirán esta medida.

10:23

Fiscalía va a interponer recurso de súplica ante la Audiencia Provincial por el auto de puesta en libertad provisional de 'la Manada', informa J. G. Albalat.

10:14

A su juicio, son necesarias "muchas explicaciones" para que se entienda socialmente que las decisiones adoptadas son "coherentes", ya que aunque el límite de la prisión preventiva es "en principio de dos años", ha matizado que "una vez que recae condena se puede prolongar hasta que se cumpla la mitad de la misma, lo que serían cuatro años y medio". "Nos falta la explicación de qué ha cambiado. No quiero prejuzgar nada pero creo que esto puede tener mucho que ver con el debate que pudo haber en su día para dictar la sentencia en cuanto al fondo", ha valorado.

10:13

La presidenta de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, ha advertido de la "brecha" que se está produciendo entre la ciudadanía y la justicia, una vez conocido el auto de libertad de los cinco miembros de 'la Manada', y ha subrayado que son necesarias "muchas explicaciones" para que se entienda socialmente que las decisiones adoptadas son "coherentes". En declaraciones a Radio Euskadi, ha indicado que, si hasta ahora el tribunal había entendido que estas cinco personas debían continuar en prisión preventiva por el hecho de que se daba "riesgo de fuga y otras razones", no entiende "cómo ahora que han sido condenados por graves delitos, aunque no tan graves como se pretendía por las acusaciones han desaparecido aquellas circunstancias".

10:08

Crece la expectación mediática a las puertas de la cárcel de Pamplona por la salida de prisión de los tres miembros de 'la Manada' que permanecen encarcelados en este centro penitenciario. Recordamos que los condenados abandonarán la prisión, en la que llevan encarcelados desde el 7 de julio del 2016, una vez depositen la fianza de 6.000 euros fijada por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, el mismo tribunal que les condenó a nueve años por abuso sexual y les absolvió del delito de agresión sexual.

09:50

"No me gusta el mensaje de que a unos condenados a nueve años de prisión por un delito tan grave les puede salir barato" dicho delito, ha señalado la exvicepresidenta del Gobierno. Y ha añadido que "no se puede permitir" que se dé ese mensaje. Sáenz de Santamaría ha señalado que ahora escucha a muchos dirigentes de otros partidos "escandalizarse" pero son los mismos que consideraban "inhumanas" medidas como la prisión permanente revisable que promovió el Gobierno del PP.

09:50

La candidata a la Presidencia del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha vuelto a referirse este viernes a la puesta en libertad y ha advertido de que no se puede dar el mensaje de que un delito "tan grave" como el que han cometido los delincuentes de 'la Manada' "sale barato". No obsante, como ayer, ha señalado que tiene que respetar la separación de poderes, pese a que comparte que la sociedad "no entienda determinadas decisiones".

09:39

En declaraciones en TVE, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado: “Es una mala noticia política y jurídica por las implicaciones que tiene. 'La Manada' ya es un símbolo en España para las mujeres de este país que decimos ya está bien”. Y ha continuado: “Estamos hartas de que se cuestione el testimonio de la víctima, de que el primer juicio recaiga sobre la víctima”.

09:36

La candidata a liderar el PP María Dolores de Cospedal ha manifestado: “Como mujer me siento decepcionada y frustrada y como ciudadana, tal y como dije, creo que es el momento de abordar una reforma del código penal”.

09:33

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Montero ha criticado la libertad provisional concedida a los cindo condenados al cuestionar que no se vea riesgo de reiteración delitiva cuando al menos uno de los condenados demostró en una entrevista que "ni siquiera es consciente de haber cometido un delito".

09:32

Siguen las reacciones políticas tras la puesta en libertad de los condenados: la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha advertido de que "el Gobierno se está quedando corto" contra las violencias sexuales al limitarse a cuestiones de formación de los jueces, porque "se pueden hacer muchas más cosas", reformando el Código Penal y las competencias de los juzgados de violencia de género.



09:30

Cobo rebate los argumentos de las defensas relativos a la "estabilidad domiciliaria de los procesados, la disponibilidad de medios para poder desarrollar su vida y la integración en su contexto familiar y convivencial". Indica que los datos aportados en ese sentido no permiten "conjurar eficazmente el riesgo de que los procesados se sustraigan a la acción de la justicia y a las medidas a tal efectos propuestas en la decisión mayoritaria, se pueden revelar ineficaces".

09:29

En su exposición, el presidente del Tribunal, el único de los tres miembros de la sala que ha votado en contra de esa medida, subraya la "indiscutible gravedad" del delito e incide en una cuestión que "no puede dejar de tomarse en consideración" como es la protección de la víctima -una joven madrileña de 18 años cuando ocurrieron los hechos- para añadir que las medidas adoptadas "pueden resultar ineficaces".

09:28

El magistrado José Francisco Cobo ha emitido un voto particular contrario a la puesta en libertad con fianza para los cinco miembros de 'la Manada' al considerar, entre otras cuestiones, que las medidas adoptadas pueden resultar "ineficaces" respecto a la protección de la víctima.

09:24

Además, los magistrados citan al Tribunal Constitucional, que señala que "la alarma social no es un criterio válido a los efectos de apreciar la necesidad de la prisión provisional".

09:24

Además, el auto añade que "este tribunal desconoce cuál sea la situación en que se encuentra la instrucción de la referida causa de Pozoblanco, más allá de que se inició en el mes de octubre del 2016; a este respecto, y otra cosa no se ha manifestado ni acreditado de contrario, por las defensas de los condenados, en la comparecencia celebrada el pasado día 18 ante esta Sala -para estudiar la prórroga de la prisión-, se expuso que, a día de hoy, ni siquiera ha sido dictado auto de procesamiento".

09:23

En cuanto al riesgo de reiteración delictiva que "se pretende justificar por las acusaciones por el hecho de que cuatro de los cinco procesados, ahora condenados, se encuentran incursos en otra causa penal por hechos análogos a los que han motivado su condena y que se están investigando ante un Juzgado de Pozoblanco, debemos significar, de entrada, que tal planteamiento excluye del referido riesgo a Ángel Boza Florido -uno de los miembros de 'la Manada', al parecer, según alegan, excluido de esa investigación".