La emotiva carta de Marc Bartra tras el atentado

Después de lo mucho que padeció, sufrió y el daño que se hizo, el pasado martes, en la previa del Borussia Dortmund-Mónaco y que acabó con él en un quirófano de un hospital de Dortmund, el catalán Marc Bartra ha querido expresar y relatar su estado de ánimo, desde el centro médico, tras ser operado de una complicada fractura del radio de su brazo derecho, en el que quedaron clavados multitud de cristales de una de las lunas del autobús de su equipo. Bartra ha hecho pública este viernes una carta sincera y emotiva en la que relata los duros momentos que tuvo que vivir junto con sus compañeros durante el ataque terrorista.

Esta es la carta que Marc Bartra ha hecho pública desde el hospital:



"Hoy he vuelto a recibir en el hospital la visita que más feliz me hace. Ellas (su esposa e hijas) son mi todo, la razón por la que lucho para superar siempre los obstáculos y este ha sido el peor de mi vida, una experiencia que no desearía a nadie en este mundo. El dolor, el pánico y la incerteza de no saber lo que estaba pasando, ni cuánto tiempo duraría... fueron los 15 minutos más largos y duros de mi vida.

A todo esto os quiero decir que creo que el shock de estos días va disminuyendo cada vez más y a la vez se suman las ganas de vivir, de luchar, de trabajar, de reír, de llorar, de sentir, de querer, de creer, de jugar, de entrenar, de seguir disfrutando de mi gente, seres queridos, compañeros, de mi pasión, de defender, de oler el césped como hago antes de que empiece el partido y motivarme. De ver las gradas llenas de personas que aman nuestra profesión, gente buena que sólo quiere que le hagamos sentir emociones para olvidarse del mundo y sobre todo de este mundo en el que vivimos, cada vez más loco.

Lo único que pido, LO ÚNICO, es que vivamos TODOS en paz y dejemos atrás las guerras.

Estos días cuando me miro la muñeca, hinchada y malherida, ¿sabéis que siento? Orgullo. La miro orgulloso pensando en que todo el daño que querían hacernos el martes, se quedó en esto.

Gracias a los doctores, enfermeras, fisioterapeutas y personas que me ayudan a recuperar y que la muñeca quede perfecta. A las miles y miles de personas, medios, organizaciones de todo tipo, el BVB y compañeros, que me habéis hecho llegar vuestro apoyo y cariño. Por pequeño que sea, me ha llenado increíblemente de fuerzas para seguir SIEMPRE adelante.

Necesitaba escribir y desahogarme y así zanjar todo para ya solo pensar en ponerme al 100% lo más pronto posible! Un saludo muy grande".