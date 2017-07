Muere el creador del cine de zombis George A. Romero

El cineasta neoyorquino George A. Romero, maestro del terror de serie B y padre de las películas de zombis gracias a la creación de la saga 'La noche de los muertos vivientes', falleció ayer a los 77 años, a causa de un cáncer, según comunicó Peter Grunwald, productor del cineasta, a través de un comunicado dirigido al diario 'Los Ángeles Times'.

Grunwald explicó que Romero falleció mientras dormía tras una "corta pero agresiva batalla contra el cáncer de pulmón". Añadió que el legendario realizador murió mientras escuchaba la banda sonora de una de sus películas favoritas, 'El hombre tranquilo', acompañado por su esposa, Suzanne Desrocher, y su hija, Tina.

Romero, nacido en 1940 en Nueva York, fue quien dio origen algénero zombi como coguionista y director de 'La noche de los muertos vivientes' (1968), una obra casi documental en blanco y negro que influyó de manera decisiva en el posterior cine de ese género.

UN CLÁSICO DE CULTO

Rodada en Pittsburgh con un presupuesto de 114.000 dólares, ese filme sobre un grupo de personas acorraladas por zombis en una granja de Pensilvania recaudó 30 millones y se convirtió en un clásico de culto con el paso de los años, especialmente por su mensaje contra el capitalismo durante la era de la contracultura. La película se distingue por ser una de los escasos filmes de aquella época con un actor afroamericano (Duane Jones) como protagonista.

Tras aquel filme, que mostró el camino a otros cineastas de su generación en su búsqueda de proyectos ilusionantes sin grandes presupuestos, Romero rodó las secuelas 'Zombi' (1978), 'El día de muertos' (1985), 'La tierra de los muertos vivientes' (2005), 'Diario de los muertos' (2007) y 'La resistencias de los muertos' (2010).

A Romero siempre le gustaba recordar que, aunque los muertos vivientes vayan siempre relacionados con su nombre, en realidad él escribe "historias humanas". "Si te fijas bien, los zombis son siempre circunstanciales en mis trabajos. Lo importante son siempre las personas y cómo responden a situaciones a su alrededor", declaró a Efe el realizador en el 2010. "Pero jamás me dejarán rodar otro tipo de historias. El dinero manda", agregó.

PREMIO HONORÍFICO

En Cataluña, el Festival de Sitges coronó en el 2007 a George A. como el padre del terror moderno. El realizador volvió ese año al festival en el que presentó en 1985 'El día de los muertos' para recibir el gran premio honorífico por su trayectoria y, de paso, presentó su nueva película y atendió con admirable cortesía a sus fans. El autor dedicó cuatro décadas de su vida al género fantástico y también tenía en su haber películas del peso como 'Martin' (1977) y 'Creepshow' (1982).

Durante su visita a Sitges, Romero hizo referencia al doble filo de sus películas: "Mis películas no son entretenimiento puro y duro, van sobre la gente y su forma de afrontar los cambios. Puedo utilizar a los zombis para hablar de la situación política, social o cultural. Con esto no quiero decir que intente ser propagandístico. Michael Moore, por ejemplo, toma postura e incluso a veces exagera y miente. Yo, en cambio, solo pretendo mostrar las cosas sin juzgarlas. Me baso en la observación, no en la opinión", afirmó.