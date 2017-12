El Templo Romano será visitable por dentro en verano con una pasarela

El Templo Romano, restaurado este año, estará en obras en un mes y podrá ser recorrido por dentro a través de una pasarela en verano. Esas son las previsiones del presidente de la Gerencia de Urbanismo y responsable de Turismo en el Ayuntamiento, Pedro García, que ayer explicó los detalles del proyecto, junto a la arquitecta que ha trabajado en el mismo, Carmen Chacón, en el que también ha participado el jefe del servicio de Arqueología, Juan Murillo. Aunque falta que la junta de gobierno local dé el visto bueno a la adjudicación, paso que se espera mañana, ya hay una empresa que se perfila como adjudicataria, Arquepec. Una vez encargada la obra, la empresa dispondrá de un mes para presentar la documentación necesaria, por lo que García espera que en febrero estén iniciados los trabajos, que tienen un plazo de cinco meses y un presupuesto cercano a los 400.000 euros, rebajado en la adjudicación. Cuando el Templo Romano esté abierto, la visita se hará a tres niveles, el de la cimentación, desconocido hasta ahora, el de la plaza y el del pronaos (pórtico).

Carmen Chacón explicó que al nivel de la plaza se llegará mediante una pasarela y desde allí se vislumbrarán «los vestigios del ara o altar que existía» en ella, «así como las capas donde estaban depositaDas las lozas que todavía perviven y que se han restaurado». Después, a través de una escalera, se podrá acceder «al nivel existente entre las columnas, el del pronaos o espacio delantero del templo», desde donde «el visitante podrá percibir las dimensiones que pudo tener este edificio en sus tiempos originales», explica, así como «la cimentación de la cella, que es el rectángulo de sillería que se vislumbra desde Claudio Marcelo». Por último, el nivel de la cimentación pondrá al visitante en contacto con el centro de interpretación que se habilitará en la planta baja del Ayuntamiento.

El centro de interpretación está ligado al proyecto de remodelación de la planta baja del Ayuntamiento y parte del mismo se pagará con los fondos del Plan Turístico de Grandes Ciudades. La arquitecta explicó que el proyecto está acabado y a la espera de que los presupuestos, que se aprobarán hoy, estén en vigor.

El Ayuntamiento aún tiene que estudiar cómo se gestionarán las visitas al Templo Romano, que podrán empezar aunque el centro de interpretación no esté acabado. No obstante, la idea es ejecutar ambos proyectos en paralelo. El Ayuntamiento no se plantea de momento remodelar Claudio Marcelo, que en el video elaborado sobre el proyecto aparece como una calle peatonal.