La seguridad privada denuncia el «intrusismo» de los controladores

La Asociación Nacional Marea Negra por la Seguridad Privada ha emprendido acciones administrativas contra el Ayuntamiento de Córdoba por la adjudicación del servicio de «auxiliares de seguridad en apoyo a los programas de Mayo Festivo y Feria de Mayo y el servicio de controladores-informadores de apoyo al concurso de patios» porque «no se ajusta a la legalidad». La asociación coonsidera que se trata de una «práctica ilegal y un ejercicio de intrusismo» propiciado por el Consistorio. Según su presidente, José Antonio Sánchez, «cuando se adjudica un contrato público de seguridad como este no se puede contratar a personal no cualificado» y afirma que la categoría de «auxiliar de seguridad o controlador, no está tipificada, no existe, por lo que el Ayuntamiento está engañando a la ciudadanía». Según ha informado, un vigilante de seguridad cobra según convenio un mínimo de 35 o 40 euros la hora, por lo que las empresas de seguridad privada ni siquiera se plantean optar a este concurso porque «no cubrirían ni los costes mínimos», ya que el pliego ofertaba el servicio por 14 euros/hora. En su opinión, «esto expulsa a las empresas profesionales del sector y deja el servicio en manos de empresas piratas que reducen costes contratando a personal no habilitado para estas funciones».

Sánchez, que insiste en que « ni los patios ni los cuidadanos tienen cubierta su seguridad con este contrato», recuerda también que un vigilante de seguridad «tiene que llevar una chapa identificativa homologada y tipificada» para trabajar como tal, algo que los controladores no llevan. La situación afecta no solo a la fiesta de los patios sino al mayo festivo y a la Feria, para los que se ha contratado también en el mismo contrato a «auxiliares de seguridad». La asociación ha presentado alegaciones al pliego de condiciones y ha denunciado el caso ante la Unidad Territorial de Seguridad Privada, dependiente de la Policía Nacional, según Sánchez, para que lo investiguen aunque, en principio, señalan que «nos dan la razón». También afirman haber intentado reunirse con el Ayuntamiento para plantearle la situación, pero no han obtenido respuesta.

NUEVA CATEGORÍA LABORAL // La denuncia de la seguridad privada coincide con el anuncio hecho ayer en este periódico por la concejala de Promoción de la Ciudad, Carmen González, quien, ante la polémica surgida sobre el salario de los controladores, anunció la intención del Ayuntamiento de modificar la categoría laboral de los controladores para que puedan cobrar más. Lo que no determinó es en qué categoría se enmarcará el pliego de condiciones el año próximo y si tendrán perfil de seguridad o no.