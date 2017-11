El PP dice que no pondrá "chinitas" al cercanías

El PP ha anunciado que no podrá "chinitas" al proyecto del cercanías, que en un principio irá al pleno de mañana, si bien recuerda que la facultad de levantar el reparo de la Intervención es solo de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, haciendo alusión al segundo toque de atención de la interventora sobre este proyecto al advertir de que hacían falta más informes para poder levantar el reparo al mismo.

"La diligencia de la interventora pone las cosas en su sitio: la facultad de levantar el reparo es de la alcaldesa, así que lo levante ella que es su responsabilidad", ha dicho esta mañana Salvador Fuentes, viceportavoz del PP en el Ayutamiento de Córdoba. "Intentaremos no poner más chinitas pero no entendemos por qué quieren pasar al pleno esta responsabilidad", ha dicho.

Fuentes ha afirmado, no obstante, que Córdoba "no se merece ni los gestos ni la forma de gobernar de este equipo de gobierno", y ha sostenido que el plan de sostenibilidad del cercanías era "una chapuza", porque, entre otras cosas, no incluía la inversión que iba a hacer la Junta de Andalucía. En cualquier caso, el viceportavoz ha insistido en que el PP no se opondrá al proyecto porque, por un lado, lo impulsaron ellos en su mandato, y por otro, es una reivindicación de las barriadas periféricas.