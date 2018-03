El número de desahucios en la capital desciende casi un 38% en un año

La cifra de desahucios en la capital ha descendido considerablemente en un año. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial referentes a la totalidad del 2017, desgranados hoy por el gerente de Vimcorsa, Rafael Ibáñez, a lo largo del ejercicio se produjeron 259 desahucios, casi un 38% menos que en el 2016, y un 17% menos que en el 2013, uno de los peores años de la crisis. La estadística del CGPJ permite analizar por primera vez los datos por partidos judiciales, lo que da una idea de la situación en la capital y en los principales municipios de la provincia.

Dentro de los desahucios que se produjeron el año pasado, los lanzamientos por impago de hipoteca son los que han registrado un descenso más significativo en la capital, pasando de 179 a 91, es decir, la mitad. Gracias a estas cifras, el partido judicial de la ciudad, junto al de Huesca, lidera el descenso de todos en los que las capitales de provincia son cabeceras. En cuanto a los desalojos que tuvieron lugar por no abonar el alquiler, en la ciudad hubo 159 frente a los 221 de un año antes, es decir, un 28% menos. Con estos datos, Córdoba se convierte en la capital en la que más descienden los lanzamientos por alquiler de España.

En cuanto a los datos provincializados, el número de desahucios total cayó el año pasado un 25%, pasando de 789 a 591. El descenso fue del 17% en los últimos cinco años. En este caso, Córdoba y Lérida se convierten en las provincias en las que más cae la cifra de desalojos en un año. A nivel provincial el decremento mayor se produce en los lanzamientos hipotecarios, que bajan un 30% (de 432 a 300) en un año, mientras que los desahucios motivados por impago de alquiler merman un 20% (de 330 a 262). En este sentido, se repite la situación que se da a nivel local, es decir, que Córdoba es la provincia en la que más bajan los desalojos por no abonar la renta mensual de un alquiler.

Estos datos han sido calificados de "espectaculares" tanto por Ibáñez como por la presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, y "nos llena de energía saber que estamos en la dirección correcta", ya que Córdoba pasa de estar "en el furgón de cola" durante los años 2013, 2014 y 2015 a mejorar ahora, lo que asegura que "no es casualidad" y que es "fruto de las políticas municipales que se están haciendo". Aun así, reconoce que "queda mucho por hacer". Es más, considera que las cifras son aún "intolerables", ya que "seguimos con números de crisis", por lo que "cuando hablamos de recuperación será para los de siempre". Doblas culpa de esta situación a las "políticas del Gobierno de Rajoy, que han sido un fracaso".

Por su parte, el delegado de Servicios Sociales, Juan Hidalgo, ha destacado también el papel que está desempeñando el Ayuntamiento y distintos colectivos en la reducción de los desalojos de viviendas.