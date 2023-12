El tenor cordobés Pablo García López ha dejado su impronta en Arabia Saudí. El artista ha participado en un concierto ofrecido en el teatro Ithra de la ciudad de Dannam, invitado por el prestigioso pianista chino Lang Lang.

La Orquesta Beethoven, dirigida por el estadounidense Edwin Outwater, también contó con otros artistas internacionales, como la pianista Gina Alice o el guitarrista Plinio Fernandes. El tenor cordobés interpretó la canción de Phill CollinsYou’ll be in my hearth.