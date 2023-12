Tras su paso hace apenas una semana por el Gran Teatro de Córdoba con el espectáculo La Tarara, el tenor cordobés Pablo García López tiene una importante cita el próximo jueves en Arabia Saudí, donde actuará en el teatro Ithra de la ciudad de Dannam junto al prestigioso pianista chino Lang Lang. Durante el concierto, en el que participan la Orquesta Beethoven dirigida el estadounidense Edwin Outwater y artistas como la pianista Gina Alice y el guitarrista Plinio Fernandes, el cantante interpretará la canción de Phill Collins You’ll be in my hearth.

"Todo un honor" "Para mí es todo un honor, porque el hecho de que el mejor pianista del mundo te llame para acompañarlo en una actuación es algo maravilloso, estoy muy ilusionado», ha señalado este sábado a este periódico el tenor cordobés, que también destaca del artista su objetivo «de acercar el piano a mucha gente». Tras este concierto, García-López tiene dos próximas citas en Córdoba. La primera, el día 21 de diciembre en el Gran Teatro, donde será protagonista del Concierto de Navidad de la Orquesta de Córdoba, y al día siguiente será la localidad de Pozoblanco la que disfrute de la voz del tenor.