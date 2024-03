India Martínez se confiesa: su mayor complejo de niña es ahora la parte que más le gusta de su físico

Que India Martínez es una mujer que levanta pasiones está fuera de toda duda. Al enorme talento de la cantante y compositora cordobesa, se suma, además, una belleza alabada continuamente por sus fans y destacada en cada publicación que la artista sube a redes sociales, donde es muy activa.

Pero, ¿cuál es la parte de su físico que más le gusta a India Martínez? Recientemente, la cantante se confesaba en los días previos a la entrega de los Premios Cadena Dial, que la reconocieron como artista del panorama nacional el pasado 14 de marzo junto a otros artistas como David Bisbal, Rozalén y Malú. “No sé por qué se me vienen a la cabeza más las partes que no me gustan que las que sí. Pero diría que la parte que más me gusta es la boca”, declaró la cantante de Córdoba.

La cantante cordobesa India Martínez. / CÓRDOBA

Complejo de la infancia

Curiosamente, según explicó la artista, esta parte de su cuerpo le causa algunos episodios tristes en su infancia. “De chiquita a mí me gustaba mi boca, así gordita, pero los niños se metían conmigo porque tenía la boca y los labios muy grandes. Mi cara estaba descompensada”, añadió. “¿Y sabes qué le digo ahora a esa gente?”, le dijo a la presentadora. “Pues un besito”.

Triunfo tras triunfo

Días después de hacer esta confesión, India Martínez protagonizaba uno de los momentos más emotivos de la entrega de los Premios de Cadena Dial al recordar a sus dos abuelas, fallecidas en los últimos años, al recoger su galardón. “Muy buenas noches Tenerife. Madre mía que ilusión. Ya no sé si llevo 3 o 4 pero siento la misma ilusión que el primer día. Gracias a todo el equipo de Cadena Dial. Esto lo que hace es animarme y motivarme a seguir haciendo mucha música, para convertirme en mejor artista, mejor persona y sobre todo mejor mujer”, señaló la cantante en el inicio de su discurso.

Fue a continuación cuando a la artista le invadió el sentimiento: “Hoy viendo esa radio y esos orígenes no he podido evitar acordarme de dos de las mujeres más importantes de mi vida que son mi abuela Cati y mi abuela Francisca. Y me gustaría dedicárselo a ellas. Ahí nace todo. No las tengo al lado. Hace poquito que se nos fue. Pero si las tuviera delante les diría lo que las amo y las echo de menos. Me he mirado siempre en el espejo intentándome parecer a ellas. Que cada vez que me faltan las fuerzas para seguir y continuar con todo, siempre tiro de ellas”.