Estos son las tres carnes que los expertos piden que no comas más

El impacto medioambiental del consumo de carne actual debería ser la principal razón para comenzar a reducir la cantidad de estos alimentos que consumimos a la semana, cuando no eliminarlo. No obstante, la huella de carbono de la carne no es la única razón por la que deberíamos decir 'adiós' a nuestra porción diaria: los expertos advierten de los riegos para la salud de un consumo ilimitado y desmedido de estos tipos de carne.

En nuestra gastronomía, este alimento es un pilar indiscutible: un reciente estudio de la Universidad Autónoma de Madrid ha iluminado algunos aspectos que todavía no estaban claros sobre su consumoen relación con la salud. Por un lado, se ha valora históricamentente por su aporte de proteínas y otros nutrientes esenciales.

Respecto a las averiguaciones de este estudio, publicado en la revista BMC Medicine, un alto consumo de carnes procesadas como pueden ser el bacon, el salami o las salchichas está correlacionado con el deterioro de la función física.

En palabras de la investigadora Ellen Struijk, "el efecto beneficioso de las proteínas de calidad de la carne desaparece si esta carne está procesada". Según la Organización Mundial de la Salud, se considera procesada "cualquier tipo de carne que ha sido transformada con salazón, curado, fermentación, ahumado u otros procesos que ayudan a mejorar el sabor y a preservar el alimento".

Por su parte, la profesora Esther López García, profesora del departamento de Medicina Preventiva de la UAM ha defendido la importancia de una dieta equilibrada que cuente con diversas fuentes de proteínas: pecado, legumbres, frutos secos y carnes no procesadas.

Aunque la carne forma una parte importante de nuestra dieta, los expertos recomiendan moderar y controlar el consumo que se hace de la misma. En concreto, extremar las precauciones sobre tres variedades de carne:

Carnes procesadas

Las carnes procesadas son un grupo alimentario que incluye todo tipo de alimentos básicos como el bacon, las salchichas, el embutido envasado, el salami, el chorizo, etc. Este tipo de productos son populares porque tienen un sabor intenso y porque se pueden comprar a un módico precio en cualquier parte; pero, más allá de su ubicuidad, hay que tener en cuenta que tienen altas cantidades de grasas poco saludables así como aditivos como el sodio y nitritos que pueden impactar perjudicialmente en la salud.

Carnes rojas

Con respecto a las carnes procesadas las carnes rojas también han sido asociadas a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares e incluso ciertos tipos de carne, a pesar de ser una importante fuente de proteínas y otros nutrientes. En cualquier caso, los expertos sugieren limitar su consumo y sustituirlo por opciones más saludables y magras.

Embutidos

Se trata de uno de los tipos de carne procesada más consumidos en España como el lomo embuchado, el chorizo o la morcilla: estas variedades se caracterizan por tener un alto nivel de grasas saturadas y aditivos poco saludables cuyo consumo puede incrementar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.