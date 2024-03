India Martínez se emociona recordando a sus abuelas al recibir un premio: “Las echo de menos”

La cordobesa India Martínez sigue cosechando éxitos. Tras cerrar una gira triunfal en 2023 y a punto de iniciar un nuevo tour de conciertos este 2024 con Vuestro Mundo, la cantante hizo parada ayer en Tenerife para recoger uno de los Premios Dial otorgados por la cadena especializada en música en español.

Emocionada, India Martínez protagonizó uno de los momentos de la gala de Cadena Dial celebrada en la noche del jueves, al recordar a sus dos abuelas, fallecidas en los últimos años, al recoger el galardón. “Muy buenas noches Tenerife. Madre mía que ilusión. Ya no sé si llevo 3 o 4 pero siento la misma ilusión que el primer día. Gracias a todo el equipo de Cadena Dial. Esto lo que hace es animarme y motivarme a seguir haciendo mucha música, para convertirme en mejor artista, mejor persona y sobre todo mejor mujer”, señaló la cantante en el inicio de su discurso.

Por Cati y Francisca

Fue a continuación cuando a la artista le invadió el sentimiento: “Hoy viendo esa radio y esos orígenes no he podido evitar acordarme de dos de las mujeres más importantes de mi vida que son mi abuela Cati y mi abuela Francisca. Y me gustaría dedicárselo a ellas. Ahí nace todo. No las tengo al lado. Hace poquito que se nos fue. Pero si las tuviera delante les diría lo que las amo y las echo de menos. Me he mirado siempre en el espejo intentándome parecer a ellas. Que cada vez que me faltan las fuerzas para seguir y continuar con todo, siempre tiro de ellas”.

El silencio se hace en el Recinto Ferial de Tenerife para que solo sea su voz la que reine 🥲 @IndiaMartinez



No fue el único momento en el que India Martínez brilló en los premios de Cadena Dial, que apareció en otras dos ocasiones sobre el escenario para interpretar 5 sentíos y Si ella supiera.

La gala de referencia en España de la música en español reconoció anoche a doce artistas con el Premio Dial: Sergio Dalma, Diego Torres, Beret, Ana Guerra, Nil Moliner, Rozalén, Dani Fernández, Álvaro de Luna, Antonio José, India Martínez, David Bisbal y Malú.

Además, se concedieron otros premios especiales a Gonzalo Hermida, Antoñito Molina y Vicco (como Nuevo Artista Dial), a la trayectoria de 25 años a Luis Fonsi, a la trayectoria de 30 años para Pastora Soler y el Premio Dial Latino para Prince Royce.