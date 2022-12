La reciente ruptura entre la icónica Isabel Preysler y el escritor Mario Vargas Llosa ha impactado en la prensa y en sus seguidores, que desconocen el verdadero motivo por el que no han podido revivir la llama del amor.

El entorno íntimo del autor de obras como ‘La fiesta del Chivo’ considera que Mario Vargas Llosa en su publicación de ‘Los Vientos’, dejó leer entre líneas la aparente crisis que ya sentía en ese momento en su relación con Isabel Preysler. En este relato con tintes autobiográficos, se narra la historia de un hombre que está en sus últimos días y que se arrepiente de haber dejado a su esposa por otra.

Además, cuenta con más de una referencia a su exesposa Carmen Patricia Llosa: “Todas las noches, parece mentira, desde que cometí la locura de abandonar a mi mujer, pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena. Todas las noches pienso en ella y le pido perdón”.

Por otro lado, en esta obra el autor plasma su descontento hacia la sobreexposición mediática: “A veces pienso que, sin darme cuenta, lo que ocurre a mi alrededor me va contaminando a mí también y ya no sé realmente distinguir entre lo que es cultura y eso que hace sus veces en el mundo disparatado en que ahora vivimos”, y hacia la sociedad frívola y farandulera que le rodea: “Es imposible gozar de un concierto, o de una ópera y hasta de una comedia ligera, rodeado de gente que no hace más que teclear o acariciar las tabletas que tienen bajo los ojos”.

En el relato el protagonista logra escapar de esta vida que no le hace feliz y se refugia en la casa donde Mario Vargas Llosa vivía con su prima y esposa en Madrid.

Vidas distintas

Según aseguran las fuentes cercanas del autor a ‘El País’, el cuento lo terminó de escribir en 2020, por lo que la crisis de la pareja no es un hecho reciente: “No ha sido algo repentino o inesperado, como se ha dicho. El deterioro de la relación, las dudas, el arrepentimiento, la insatisfacción... todo eso llevaba gestándose desde hace tiempo. La prensa rosa los ha presentado siempre como una pareja idílica, pero hace tiempo que pasaron de algo idílico a algo menos feliz y más complicado” e insisten en que “no hubo ataques de celos, como se ha dicho. Eso es falso. Esto ha sido la culminación de un deterioro”.

El entorno cercano asegura que las discrepancias en sus intereses y estilos de vida y la falta de planes en común han sido los detonantes que han llevado al declive la relación. “Eran incompatibles. A él le interesa la cultura y a ella el espectáculo. Hay un abismo entre ambos”, asegura la fuente.

A esto se le suma cómo el escritor se sentía en la pareja: “Él ya parecía sentirse incómodo viendo su imagen convertida en un adorno, en un reclamo para fiestas, eventos y hasta para el documental de la hija de Isabel, Tamara Falcó”, añade el entorno.