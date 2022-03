Una de las tendencias de decoración que más están triunfando son los palets. Estos son parte del movimiento Do It Yourself. Y es que, se trata de un elemento para decorar que ofrece gran versatilidad, manejabilidad y no requiere de un gran conocimiento para lograr grandes resultados. Te mostramos cómo decorar con palets.

Decora con palets Los palets son un elemento que se puede colocar en diferentes sitios de la casa, como sillones, estanterías y mesas, y se les puede dar usos muy originales. Y es que, la madera admite todo tipo de pinturas y acabados, lo que los hace un elemento tremendamente versátil y apto para cualquier estilo de decoración, tanto en el interior como en el exterior. Estas son algunas ideas para decorar con palets. Estanterías Para decorar las estanterías con palets la clave está en jugar con las maderas en función de las prioridades y necesidades que se tenga. Distribuye las baldas al gusto, dándole la forma que prefieres y escogiendo el sitio ideal. Mesas auxiliares Al igual que con las estanterías, las mesas con palets suelen ser bajas y usarse como auxiliares y generan ambientes únicos. Para hacerlo es muy fácil, simplemente hacen falta dos palets y colocarlos uno sobre otro y buscar el espacio ideal para colocarla. Puedes complementarla con plásticos duros, cristales o tablas finas de madera y darle un toque diferente. Sillones También puedes hacer sofás y sillones con palets y crear rincones muy acogedores. Simplemente hay que poner uno encima de otro y situar encima los cojines. Para aprovechar el espacio, colócalos en forma de L. Puedes hacerlo de forma similar con las camas, recurriendo a palets grandes sobre los que poner el colchón.