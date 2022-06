Cuando llega el calor y el verano, los mosquitos son un insecto que nos acompaña. Bien sea por su zumbido o por sus molestas picaduras, lo cierto es que no podemos entender estas fechas sin ellos, por lo que, al margen de productos o trucos con los que evitar que nos piquen, no está de más conocer algunas curiosidades o datos que no conocías sobre ellos. Te los dejamos a continuación.

Curiosidades sobre los mosquitos Estos son cinco datos que desconocías sobre los mosquitos. Velocidad Constantemente vemos a los mosquitos volar pero, ¿qué velocidades alcanza? Pues es conocido que, en un radio de 100 metros, un mosquito suele volar a una velocidad de 2 km/h, aunque esto puede variar en función la altura a la que lo haga y de la especie de mosquito que sea. La saliva y la picadura Poca gente sabe que la picadura de los mosquitos está relacionada con sus saliva. Y es que, este insecto contiene proteínas en ella que son las responsables de este picor. Los animales más mortales Pueden parecer inofensivos, pero lo cierto es que los mosquitos, en sus diferentes especies, son los animales que más muertes causan en el mundo (unas 750.000 al año), ya que son transmisores de enfermedades como el dengue, la malaria, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo Occidental o el zika, entre otras. Función medioambiental Pese a las picaduras y el molesto zumbido, hay que tener en cuenta que los mosquitos también cumplen una importante función en el equilibrio de los ecosistemas, ya que tienen una gran capacidad de polinización, así como servir de alimento para innumerables especies de aves, peces y reptiles. Las hembras, las únicas que pican Obviamente, existen mosquitos machos y hembras, pero solo son las hembras las que pican, succionan la sangre y ponen los huevos, de hecho, tienen mayor esperanza de vida que los mosquitos macho.