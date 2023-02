A la tercera fue la vencida. María José Alegría Marcos, de 25 años, ha logrado el primer puesto en el BIR (Biólogo Interno Residente) de España tras presentarse en dos ocasiones y quedar cerquita de las plazas ofertadas. Natural de Alcantarilla, consiguió el título de Biotecnología en la Universidad de Murcia en 2020, una carrera de la que tiene buenos recuerdos por los compañeros pero también por el nivel de exigencia. Logró el Premio Extraordinario Fin de Grado. Ahora su rumbo pasa por elegir entre las especialidades de Inmunología, Bioquímica Clínica o Análisis Clínicos, pero le gustaría investigar sobre el cáncer.

¿Cómo se logra el número 1 del BIR?

Sinceramente, no me lo esperaba. Cuando terminé el examen salí con malas sensaciones, no sabía lo que había hecho. Pero luego, cuando revisé las plantillas con los resultados, vi que tenía muy buenas opciones. Era la tercera vez que me presentaba. Si alguien tiene dudas sobre si repetir el examen, que siga adelante.

Es la primera en elegir plaza.

Me gusta Inmunología, desde siempre. En la carrera le tuve mucho cariño a la asignatura y es la especialidad que más me ha llamado la atención. Está en auge investigar sobre el cáncer, me da mucha curiosidad y me gustaría apostar por las inmunoterapias. Otras opciones que barajo son Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica, estoy en esas tres y sólo he descartado Microbiología.

¿Le gustaría quedarse en Murcia?

Hay una plaza de Inmunología en el hospital Virgen de la Arrixaca, iré a las jornadas de puertas abiertas porque me gustaría ver esta posibilidad. Si me voy fuera, apostaré por otra especialidad.

¿Cómo ve la carrera de investigación?

En general en España se invierte muy poco en ciencia. A mi me gustaría aportar algo a la investigación sobre el cáncer porque desafortunadamente hay muchos casos en España y debemos lograr una mayor inversión para los tratamientos de esta enfermedad. Se le puede dar más visibilidad.

¿Es complicado el acceso de un biólogo al sistema sanitario?

Es muy precario. El año pasado me desanimé mucho con el número de plazas ofertadas, era muy pocas. Pero este año han subido a 60 y me he alegrado de que cambie la percepción, sobre todo después de la pandemia por la covid. A veces no nos tienen muy en cuenta y esto desanima a los que deben elegir la carrera. Es una pena.

¿Qué puede aportar un biólogo, por ejemplo, al SMS?

Un biólogo interno tiene conocimientos profundos a nivel molecular, y en general hemos tocado tantas ramas dentro de las ciencias sanitarias que sabemos de muchas cosas. La clave está en formar buenos equipos, que tengan un biólogo, un farmeceutico...

¿Qué le ha aportado la carrera de Biotecnología?

Poder trabajar en un laboratorio. Es una muy buena experiencia. La carrera es muy dura pero tuve profesores que se fijan en los alumnos y apuestan por ellos. En mi caso, tengo un recuerdo muy especial de Victoriano Mulero (investigador principal del grupo de Inmunidad, Inflamación y Cáncer del IMIB), me dio muchas facilidades para poder meterme en su equipo y aprender con una beca de colaboración en cuarto de carrera.

Con tan pocas plazas del BIR, el estudio habrá sido intenso.

He llegado a dedicarle doce horas al día. Es duro y muy poca gente lo consigue. He pasado por tres academias y al final logras quedarte con lo mejor de cada una y saber afrontar mejor cada año las pruebas. Al final, lo consiguí a la tercera.