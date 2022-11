Bajar de peso no es fácil: aunque es un objetivo que la mayoría de personas se marcan en algún momento de su vida, no todas alcanzan a conseguirlo. Comer sano y hacer algo de ejercicio son las recetas más habituales para adelgazar, pero no es tan sencillo como parece.

Aunque las dietas para mejorar la alimentación cada vez están más de moda y hay movimientos como el realfooding que nos ayudan a ser más conscientes sobre qué comemos diariamente, con la actividad física es distinto: no todo el mundo tiene la fuerza de voluntad para levantarse a correr todas las mañanas o ir al gimnasio. Por suerte, un nutricionista nos confirma que una de las prácticas más sencillas es suficiente para bajar de peso: caminar. Dando paseos contundentes y constantes podemos alcanzar los números deseados en nuestra báscula. Pero, ¿Cuánto hay que andar exactamente para adelgazar? El superalimento 'low-cost' para adelgazar que revoluciona las dietas Estos son los pasos mínimos al día para adelgazar Desde la cuenta 'Joel Torres - Mundoenforma' especifican que con tan solo 10.000 pasos al día, podemos adelgazar lo suficiente para vernos como siempre hemos deseado. Según el cálculo de este nutricionista, con esta cifra conseguimos quemar 350 calorías diarias, lo que sumado a una dieta equilibrada implica perder 1 kilogramos al mes. Con esta rutina diaria, podríamos quemar unas 2.000 calorías semanales y 9.000 calorías mensuales: una actividad que podemos realizar mientras vamos al trabajo, a hacer la compra o las tareas diarias o mientras escuchamos un podcast o nuestra música favorita. Pero, más allá de la cantidad de kilos que consigamos perder, el gran beneficio de llevar una vida activa y sana es poder sentirnos llenos de energía y vitalidad para desempeñar nuestras tareas diarias. View this post on Instagram A post shared by Joel Torres - Mundoenforma (@mundoenforma_oficial)