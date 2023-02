Josan González: "Pido de corazón que no dejéis solos a estos jugadores"

Una final con tintes emocionales. La próxima cita del Córdoba Futsal ante el Osasuna Magna en Vista Alegre (sábado, 19.00 horas), vital de cara al complejo objetivo de la permanencia en la Primera División, se presenta como una oportunidad idónea para revertir la mala dinámica de los de Josan González a lo largo de la presente campaña, en la que sumar de tres ha pasado de una asignatura pendiente a todo un desafío. En esa instancia, el técnico blanquiverde, consciente de la urgencia, ha apelado a la experiencia de sus futbolistas para revertir la difícil situación, que pasará, indudablemente, por hacerse fuertes en casa. «Es un momento importantísimo de la temporada. Ahora, simplemente, tenemos que poner el foco en nosotros, en ser conscientes de mejorar los detalles, de controlar las emociones. La realidad es que vernos ahí abajo en este momento puede pesar, tenemos que estar por encima de eso, porque somos conscientes del potencial que tenemos, del camino que ha recorrido cada jugador para venir aquí. No son jugadores que no tengan experiencia, que no hayan pasado antes por mil batallas», señaló el preparador en la previa al duelo ante el Xota, para el que la entidad ha dispuesto una promoción especial de entradas gratuitas con motivo del Día de Andalucía.

De cara al duelo, así como al último tramo de calendario restante -con tan solo diez jornadas por delante hasta su cierre-, el pontanés también aprovechó para reafirmar la importancia del manido «factor Vista Alegre», una baza casi permanente desde la llegada del club a la máxima categoría, hace cuatro temporadas, pero que a lo largo de este curso se ha ido desvaneciendo. El papel del cordobesismo, de igual forma, pasará de primordial a «fundamental» en el duelo ante los navarros. «El público va a ser fundamental. Nuestra salvación, nuestro objetivo hoy en día, que es estar un año más en Primera División, pasa única y exclusivamente por Vista Alegre y empieza el sábado. El sábado necesitamos a toda la gente con nosotros. Pido de corazón que no dejéis solos a estos jugadores, porque en el día a día se dejan todo por el club, por el escudo, por la camiseta que llevan», confirmó emocionado. La mentalidad de la plantilla, por otro lado, coincide con las ambiciones de González, convergiendo en el gran objetivo de esta temporada: «dejar al Córdoba Futsal en Primera División». «Es algo que no vamos a conseguirlo solos, va a ser imposible sin la ayuda de nuestro público, nuestra afición, entonces el sábado es un partido muy importante para que Córdoba nos siga ayudando como ha hecho hasta ahora con este club», indicó. «Nuestro motivo para conseguir ese objetivo no es otro que cumplir con nuestra profesión y honrar la camiseta que llevamos. Más allá de, por supuesto, no fallar a esta ciudad», concluyó. 🎥 [SALA DE PRENSA] Importante partido el del próximo sábado (19:00 h) en Vista Alegre ante el @CDXOTA. Aquí, las impresiones de @JosanGonzalez21.#CordobaPatrimonioXota #LNFS pic.twitter.com/UGl4539zwi — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 23 de febrero de 2023