Una vez más, el Córdoba Futsal se marchó con sensaciones contrapuestas. Su entrenador, Josan González, admitió que el rival había hecho "un partidazo" y entendió como un avance el haber recibido goles "por mérito del contrario" y no "por errores grotescos", como sucedió otras veces. El desenlace, sin embargo, fue el mismo: derrota. Ya van siete seguidas y once jornadas sin conocer la victoria. Un lastre muy pesado que el pontanés quiere neutralizar desde "el día a día", porque se ve que el equipo "defiende el escudo". La derrota ante el Betis Futsal (4-3) les deja en una situación crítica.

"Fue como esperábamos"

"Ha sido un partido muy igualado, como esperábamos, en el que hemos conseguido ponernos dos veces por delante. Nos ha durado muy poquito la ventaja, para mí ha sido clave el 2-2 faltando 29 minutos para el descanso. Creo que tenemos que ser mucho más inteligentes a la hora de interpretar los momentos de partido", expresó el técnico cordobesista en la sala de prensa del Palacio de Deportes San Pablo.

Después del intermedio, la situación se tornó más compleja. "El segundo tiempo ha sido un quiero y no puedo. Nos hemos encontrado con el 3-2 en un balón dividido que despejamos con la mala fortuna de que le caen a ellos", relató el técnico. "Y luego ya llegó el golazo de Piqueras, que la verdad es que ha hecho un partidazo. Tienen un equipo muy bien trabajado y nos han metido goles que son muy difíciles de defender, que es mérito del rival", subrayó.

Y a partir de ahora, ¿qué? "Me voy tranquilo porque quedan muchísimos puntos y en la pista se ve a un equipo que quiere, que defiende el escudo... En ese sentido, tranquilidad máxima. Quedan puntos, pero es verdad que a partir de ahora cada vez que saltemos a la pista es una final. Asi tenemos que tomarnos el día a día, cada entrenamiento", reflexionó. Ahora bien, la receta está más que clara. "Lo que no podemos hacer es encajar cuatro goles por partido porque entonces va a ser muy difícil ganar", apuntó.

"¿Qué nos falta ? No te voy a decir suerte, porque eso... Un poquito de buena suerte, aunque siempre hay que buscarla. Lo que nos está faltando es encajar menos goles. No sé ahora mismo como estaremos pero en la primera vuelta acabamos como segundo o tercero más goleado", indicó Josan tras el duelo en Sevilla. En el derbi volvieron a confirmar que tienen argumentos, aunque no han logrado hacerlos rentables. "Somos un equipo que genera, que le metimos cuatro goles al Palma, tres goles aquí, otros tres al Jaén... Pero si encajamos siempre de cuatro para arriba será muy difícil. Es verdad que hoy no son errores nuestros grotescos, que hemos dejado de recibir goles tontos que estábamos regalando", dijo para terminar.

