Fabio Alvira: "Acertando en momentos puntuales esto va a ir para arriba"

La dolorosa derrota del Córdoba Futsal ante el Jimbee Cartagena en Vista Alegre (1-3) arrojó un aluvión de notas sobre las que mejorar, factores que potenciar y detalles sobre los que trabajar, aunque también ciertos escenarios positivos de los que sacar partido y sensaciones para lo venidero. En ese aspecto, Fabio Alvira fue una de las grandes noticias de un encuentro aciago, en el que se mostró como sostén del equipo para mantener las opciones a flote hasta prácticamente el término del partido. Tras el duelo, el propio guardameta manifestó su “descontento” por el resultado final adverso pese al gran trabajo realizado por el equipo. “Creo que hemos empezado el partido regular, aunque luego también hemos empezado a jugar bien, a generar muchas ocasiones y quizás el resultado más justo hubiese sido el empate”, admitió.

El mal inicio del primer acto, así como el escaso acierto de cara a puerta durante diversas fases del partido, también fue una de las principales razones señaladas por el madrileño para que el Jimbee Cartagena terminara llevándose el gato al agua. “Es verdad que tenemos que acertar en momentos puntuales, pero creo que estamos jugando bien, aunque nos cuesta ganar, que es de lo que se trata. Estoy seguro que siguiendo así y acertando en momentos puntuales esto va a ir para arriba”, manifestó, respaldando a su vez la línea del plantel para revertir la delicada situación actual en la tabla.

“Al final la diferencia es meterla o no meterla. Creo que hemos tenido oportunidades. Es verdad que Chemi ha hecho un grandísimo partido, pero creo que sobre todo hay que meterlas y al final, seguir como estamos jugando, porque este es el camino, aunque no ganemos. Sé que es duro para la gente, pero sobre todo para nosotros es muy jodido. Todas las semanas trabajamos, creo que no merecemos estar ahí abajo, aunque al final no es merecer sino hacerlo”, insistió posteriormente.