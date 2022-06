Fabio Alvira, nuevo refuerzo en la portería del Córdoba Futsal

Era un secreto a voces. Tras anunciar la renovación de Cristian Ramos, el Córdoba Futsal termina ahora de apuntalar su proyecto bajo palos con la incorporación de Fabio Alvira (Algete, 1990), un experimentado guardameta que llega libre tras finalizar su andadura en el Palma Futsal, con el que recientemente ha logrado alzarse como subcampeón de Liga. El internacional español, de esta forma, se convierte en el segundo fichaje del cuadro blanquiverde para la temporada 2022-2023, tras hacer efectivo el desembarco del ala Pulinho y la primera remesa de renovaciones. Firma por dos temporadas.

La llegada del madrileño ha sido una operación cocida a fuego lento por parte de la dirección deportiva blanquiverde, que desde hace varios meses ya contaba con el arquero agendado para su nuevo proyecto. Ha disputado un total de 19 encuentros y anotado un gol durante la pasada temporada, en la que ha sido una de las piezas capitales de un Palma Futsal que, ante la baja del cordobés Carlos Barrón, ha encontrado en Fabio el dueño perfecto para sus intereses bajo palos. Ha sido su buen hacer en el segundo tramo del curso y a lo largo del pasado playoff uno de los principales argumentos en la histórica campaña del cuadro balear, que debutará en Champions durante el próximo curso tras sellar el segundo puesto en las finales por el título ante el Barcelona.

El desembarco del guardameta, ya con el punto de mira puesto en Vista Alegre, se producirá en mitad de un vestuario en plena reconstrucción, que todavía se encuentra dejando atrás la resaca de su mejor curso histórico, encajando las múltiples despedidas en su bloque, aunque igualmente apuntando hacia los nuevos retos que promete su cuarto año consecutivo en la élite del fútbol sala. Una ambición compartida por la propia entidad, que tras oficializar la continuidad de varios de sus pesos pesados y sus dos primeros fichajes, también se encuentra trabajando en las incorporaciones de otras figuras de peso como Lucas Bolo o el tailandés Muhammad Osamanmus.

Un expediente de lo más laureado

La extensa trayectoria de Fabio Alvira, por otro lado, viene a su vez marcada por un amplio registro de galardones, donde destacan sus múltiples llamadas a las filas de la selección española, la consecución de tres Supercopas de España (2012, 2014 y 2016), el haber alzado dos Copas del Rey (2016 y 2017), el haber logrado dos campeonatos de España en categoría juvenil e incluso haber cosechado cuatro ediciones de la Copa Presidente FFRM. A pesar de haberse visto enrolado en las filas de equipos como el Jaén Paraíso Interior o el Jimbee Cartagena, ha sido con ElPozo Murcia donde ha conseguido desplegar su mejor versión, lugar donde pudo consagrarse en el panorama nacional -durante siete temporadas- e incluso llegó a coincidir con Josan González, el que ahora será su nuevo técnico.

"Estoy muy feliz por unirme a un club en continuo crecimiento como el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Estoy ansioso por arrancar esta etapa, que me llega en uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva. Venir aquí me ayudará a progresar. Además, quiero vivir el ambiente de Vista Alegre como local. Siempre que lo he visitado lo he visto lleno, con un excelente aroma de fútbol sala que deja a las claras la gran afición que hay en la ciudad. Solo me queda dar las gracias al club por la apuesta. No se arrepentirán", ha confirmado el futbolista en sus primeras declaraciones como blanquiverde.