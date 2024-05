¡Ea! el nombre andaluz de Dios

Andalucía es gloria. Por eso he pensado que tiene que tener camuflado un nombre para Dios. Esto de Jehová, Alá, Buda, Brahma, Manitú, etc , no tiene nada que ver con esta tierra. Juan Ramón Jiménez decía: «Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma, creada por Andalucía nuevamente» (más o menos); el poeta sabía que nosotros somos muy nosotros. Por eso me vino a la mente que con lo fantásticos que somos debemos tener a Dios presente sin tener que estar rezando arrodillados (que ya bastante el pueblo andaluz se arrodilló en el pasado). Pero ¿dónde lo mencionamos sin que lo sepamos? Y creo que he dado en el clavo. Tengo que reconocer que me ha sido revelado. Vamos, que lo estaba soñando y me levanté a escribir porque sé que a veces se nos dicen cosas importantes cuando estás sobado y luego te despiertas y no te acuerdas. Por eso, ante la envergadura del mensaje que se me envío desde arriba, me levanté y lo dejé escrito: Dios es inapelable, sorprendente, inesperado e indubitable. Con esas premisas, ¿dónde se nos esconde en nuestra lengua?, fácil: miren, Dios habla por nuestra boca cuando a lo mejor uno hace una pregunta para nada trivial, sino que es un tema importante y por tanto esperas una explicación compleja y después de tu pregunta va el otro y solo te contesta: Ea. ¡Y te quedas tan campante! Después de ese sagrado, autoritario e inesperado «ea» te quedas callado y asumes la contestación. Pero es que, además, das por zanjado el asunto porque el que te contesten con un «ea» te deja satisfecho. El «ea» andaluz es inapelable e indubitable e inesperado. Como Dios. Vamos que Ea es el nombre andaluz del Creador.

*Abogado

Suscríbete para seguir leyendo