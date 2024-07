Gaviotas y cotorras

Algunas veces las gaviotas pasan tan cerca de la terraza -un octavo piso- que casi puedo tocarlas con la mano; es un decir, teniendo en cuenta el pedazo de pico que tienen, capaz -he oído- de arrancarle un trozo de carne a una ballena viva que esté plácidamente acomodada en la superficie del mar. A lo mejor se trata de una leyenda marina, pero lo que sí he visto con mis propios ojos, en una playa llena de gente, es cómo una gaviota robaba el bocadillo que una niña sostenía en su mano; eso sí, limpiamente, sin causarle el menor daño. Por eso no sé a qué carta quedarme con estas aves, tan esperanzadoras para las embarcaciones, ya que anuncian la proximidad de la costa, pero que al mismo tiempo son oportunistas y carroñeras: no hay más que verlas al día siguiente de una fiesta playera, repasando la arena en busca de restos de comida. Me gustan, en cambio, cuando planean sobre el mar hasta que avistan una pieza y se zambullen valientemente tras haberse lanzado en picado.

Estas aves eran las únicas que aquí me habían llamado la atención hasta que el otro día, mientras paseaba, observé unos pájaros verdes que volaban de palmera en palmera. Reconozco que mis conocimientos ornitológicos son nulos, pero me parecieron fuera de contexto. Cuando más tarde lo comenté con mi hijo Álvaro, se asombró: «¡Mamá, por Dios, son cotorras, y llevan aquí más de ocho años! Han desplazado a los gorriones». Pues yo hasta ahora no las había visto ni había oído hablar de ellas. Sobre su origen hay dos versiones. Una (bastante increíble) cuenta que venían en un barco y que se escaparon de la jaula; otra (mucho más lógica) es que al ser más baratas que los loros, los papagayos y las cacatúas, la gente los compraba como animales de compañía y al poco tiempo los soltaba porque no podía soportar su constante carreteo, que así se llama la voz de las cotorras.

Como pasa con muchos animales -también la gaviota- el nombre de cotorra se usa para el género femenino y para el masculino, que en otro caso sería cotorro. Lo cierto es que cuando de una persona que habla mucho y molestando a quien la oye, decimos que es una cotorra (debería valer cotorro) está plenamente justificado. Además, las cotorras (pájaros y personas) se reúnen para cotorrear; en otras palabras, para charlotear con exceso y bullicio. Bajo las palmeras, con mucho descaro y desprecio al ser humano, suelen observarse reuniones de varias cotorras -las verdes- gritando confusamente, todas a la vez. No me extraña que ésa haya sido su carta de libertad, convertida en plaga. La verdad, con estos antecedentes, me quedo con las gaviotas.

Suscríbete para seguir leyendo