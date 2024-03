“Soy consciente de los movimientos autoritarios que se están produciendo en España», comienza la escritora Siri Hustvedt en el viejo Ritz de Madrid tras recibir el Premio Openbank de Literatura by Vanity Fair. Siri Hustvedt ha hablado de España con la rotundidad americana de ‘Todos los hombres del presidente’, pero sin la pasión de Robert Redford/Bob Woodward por entresacar la verdad de la blandura del pensamiento fácil. En España, ese colchón feliz está representado por la amenaza de Vox, contra la que se vive espléndidamente. El acecho de la extrema derecha justifica el olvido de muchísima gente, no sólo Siri Hustvedt, de unos movimientos autoritarios que no son los mismos que ella cree. Porque el mayor movimiento autoritario que ha habido en España estos años, con golpe de Estado incluido, ha sido y es la imposición independentista de la Generalidad contra la mitad de su población. Hablamos de un ejecutivo autonómico que gasta los impuestos en criminalizar a sus ciudadanos, que incumple la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que garantiza que los niños puedan estudiar el 25% en castellano, que paga a vigilantes escolares para que sólo se hable en catalán, partiendo a la sociedad con un guerracivilismo que antes no existía y arrogándose la representación de Cataluña, cuando media población vota a partidos constitucionalistas españoles. Y esto, gracias a un Gobierno que ahora va a legitimar una trama criminal de políticos condenados --por conductas que incluyen la malversación de fondos públicos-- con una amnistía que blanqueará ese autoritarismo. Siri Hustvedt es una escritora con hondura --me encantó ‘El verano sin hombres’--, y la esposa de Paul Auster, cuyas novelas tanto he disfrutado, que ojalá mejore de su enfermedad. Pero cualquier escritor honesto sabe que la verdad nunca se esconde en la comodidad del pensamiento fácil. El mayor autoritarismo hoy, en España, es la ley de amnistía, porque nos ha dejado sin derecho.

* Escritor