Teatro Antonio Gala

Recuerdo cuando Antonio llenaba el Gran Teatro. No me refiero sólo al patio de butacas, sino a una especie de lleno del espíritu. Aparecía -sigue apareciendo en mi recuerdo- Gala en el escenario para recitar sus Poemas de amor, o cruzando la entrada, con su esbeltez realzada en el bastón, o doblaba una esquina como un ángel de sombra que de pronto ha acudido a su resplandor, y sentías que ese espacio había sido ocupado por su nombre. Antonio Gala ha sido un escritor total en sus aciertos, con una amplitud coral en los registros y siempre con la luz de la palabra convertida en hondura para la raíz de un hombre. Antonio Gala ha sido el más famoso de nuestros escritores, y ha llenado un tiempo de llovizna, duelo y temblor íntimo, esperanza y deseo, en una Transición que requería otra respiración emocional. Antonio Gala ha sido el reconstructor de una identidad andaluza que nunca fue excluyente, sino militantemente integradora, dándole esplendor a todos los resquicios de un pasado que él llevaba en la voz: Tartessos y Fenicia, Grecia y Roma, Al-Ándalus. Eso somos nosotros. Nos dijo: «Viva Andalucía viva». Es decir: un creador de opinión que ha sabido mover ese lecho del río aletargado para que su tesoro despertara antes de ser conciencia. Pero Antonio Gala ha sido especialmente un hombre del teatro; no sólo el de sí mismo, reconvertido en personaje con volutas de humo al desgranar, en su conversación escrita con nosotros, varios entresijos de la vida, sino de su propia obra, desde ‘Los verdes campos del Edén’, que llenó las salas españolas cuando necesitaban ocuparse con una nueva sensibilidad. Estos días circula una petición en Change.org para que el Gran Teatro de Córdoba lleve el nombre de Antonio Gala. Es seguro que desde el Ayuntamiento también se tiene esta percepción de lo que ha sido Antonio, de lo que será Antonio. No sólo el eco fértil de su Fundación, sino un hombre que fue un paso de oro para los escenarios de Córdoba en el mundo.

* Escritor