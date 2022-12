5 minutos antes de la cuenta atrás

2023 casi nos pisa los talones a estas alturas. ¿Lo abrazamos o salimos corriendo en dirección contraria a lo Indiana Jones? Probablemente se haya pasado volando y no te haya dado tiempo a hacer la mitad de lo que te habías propuesto (aprende: que no hay que hacer propósitos de año nuevo ni crearse expectativas; es mejor dejarse sorprender por lo que venga). También puede que sea ese año en el que hayas conseguido ese hito que llevabas persiguiendo media vida o uno tan traumático que se haya convertido en un agujero negro que casi te traga por completo. Pero no, que Darth Vader sobrevive a toda costa.

Quiero pensar que, haya sido 2022 del registro que sea, aún quedan horas para hacer que este año merezca un poco más la pena (al menos una chispita). Venga, termina de leer la columna y levántate. Ponte esa música que suena en tu cabeza (en la mía no para Viva Suecia y su «(...) Yo ahora empiezo a sentirme capaz / de gritarme la edad al espejo / de reír cuando no estoy tan bien / de jurar que mañana lo dejo / de admitir que no lo voy a hacer»), y algo con lo que te sientas tú y vete al encuentro de esa persona-soporte que consigue sacarte una sonrisa cuando estás en el fondo del fondo. Y brinda, brinda por lo que sea, por la mierda de año que has tenido, porque has conseguido levantarte tras una nueva caída, por esa sorpresa que te ha caído en mitad de la lluvia o, simplemente, porque has logrado seguir pese a todo. Seguir no es fácil. No rendirse tampoco. Y deja de pensar en las uvas de esta noche y lo asqueroso (pero inevitable muchas veces) de los balances.

Que si listas de los mejores libros, discos, videojuegos, exposiciones, películas, etc. del año (todo subjetivo), que si hacer recuento de las personas que ya no forman parte de nuestra vida... Basta. ¿Para qué? ¿Hace una última película o una siesta antes de la cena para darle al pause de nuestra cabeza? Y así quitarse como sea ese runrún de Mecano y su «Hacemos el balance de lo bueno y lo malo / cinco minutos antes de la cuenta atrás» de la cabeza.

Y en esos verdaderos cinco últimos minutos de 2022 mírate a ti, brinda en solitario por ti porque oye, vas a por otro año sea como sea (y estoy segura de que eres una mejor versión de ti mismo que la que despediste en 2021). Agarra las uvas (aunque te dé igual la tradición) y «Vámonos a darnos gusto, / a cumplir nuestra misión. / Nunca es el momento justo, / no va a haber otro mejor» (sí, Viva Suecia y su nuevo discazo de nuevo). Feliz futuro o lo que venga.

* Escritora