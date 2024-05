La guerra familiar que Bárbara Rey y Sofía Cristo tienen con Ángel Cristo Jr. se ha visto acrecentada en las últimas semanas por la participación de este último en 'Supervivientes 2024'. El último capítulo sobre este enfrentamiento se escribió el pasado viernes con la nueva entrevista de Ana Herminia en el plató de 'De Viernes' en la que arremetió contra la vedette: "Cuando vi todas las pruebas me quedé muerta. Si quieres recuperar a tu hijo, cállate".

Estas declaraciones de Ana Herminia ya han tenido respuesta por parte de Bárbara Rey y Sofía Cristo. TardeAR' recogió este pasado lunes las palabras de la DJ fue muy tajante a la hora de reaccionar ante estas palabras, advirtiendo a la pareja de su hermano.

"Como siempre, desde la educación, demandaremos a la gente que nos difame, injure y calumnie", comentó la DJ. "Vamos a porcentaje", añadía su madre en estas declaraciones ante las cámaras.

"Yo no me siento a hablar, me desahogo con mis amigos. Yo solamente pido que por la parte del otro lado, que intenten no hablar tan bien de nosotras como nos piden ellos. Realmente es agotador", explicó Sofía Cristo acerca de su postura sobre este tema.