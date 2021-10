El pasado domingo, 10 de agosto, se estrenó en La Sexta 'La Roca', el programa presentado por Nuria Roca que tuvo como primer invitado al presentador del último programa en el que trabajó, El Hormiguero. Pablo Motos en esta ocasión se puso en el papel del entrevistado y respondió a Roca. Algunas de las respuestas causaron polémica, como la relacionada sobre su entrevista con Santiago Abascal. Además, el presentador narró un incidente que tuvo tras la entrevista al líder de Vox.

Nuria Roca le preguntó sobre las entrevistas que ha realizado a líderes políticos y si tenía pensado seguir haciéndolas: "¿Vas a seguir entrevistando o proponiendo entrevistas a todos los líderes políticos, digan lo que digan?", dijo, a lo que el presentador respondió afirmativamente.

"Normalmente los previos son muy amigables, pero allí se cortaba la tensión. Aquello parecía un duelo. Y era por la situación, porque todo lo que hace él tiene el ruido que tiene y a mí me estaban diciendo que yo estaba blanqueando el fascismo por entrevistar a un candidato que tiene representación parlamentaria exactamente igual que el resto", continuó.

"Me querían matar"

El presentador de El Hormiguero se sinceró por completo con Nuria Roca sobre este tema y, con gesto serio recordaba aquellos días: "decían que yo era un fascista (...). Pero cuando le entrevisté, los de izquierdas pararon y los que me querían matar eran los de Vox. Se enfadaron muchísimo porque la entrevista fue muy dura. Yo quise ver la fortaleza de las ideas de Santiago Abascal y hablar claramente del aborto, los inmigrantes, la homosexualidad, la adopción... " añadió Pablo Motos.

"Tras la entrevista pasé mi peor mes"

"Cuando acabó, pasé el peor mes que he pasado desde que presento El Hormiguero porque por la calle la gente me insultaba y eso no me había pasado nunca. Me insultaban los de Vox. Me decían que yo no tenía nivel para entrevistar a Abascal, que era una piltrafa humana... Y hubo un señor que entró en un restaurante en el que yo estaba con mi familia y se puso a gritarme violentamente cosas muy muy graves delante de mi familia. Faltó un pelo para que allí hubiese un suceso porque consiguió sacar lo peor de mí. Cuando me iba a levantar, se fue y gracias a dios no pasó nada. Pero lo pasé muy mal", recuerda con tristeza Pablo Motos.

No obstante, el presentador de El Hormiguero ha querido acabar con un mensaje positivo su participación en el programa de Nuria Roca, asegurando que "no te puedes dejar llevar por la presión jamás. Cuando crees que algo es justo, lo tienes que hacer y punto. Te van a dar una paliza igual”.