Es un hecho que el veganismo se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos. Por eso, existe cierta confusión entre quienes están pensando en cambiar su estilo de vida, pero no están suficientemente versados en el tema.

Y eso es lo que ocurre con el veganismo: son mayoría los que creen que para ser vegano basta con renunciar a consumir cualquier alimento de origen animal, incluidos los huevos y la leche.

Pero no es así. Ser vegano tiene muchos más requisitos. Conozcamos por qué:

Ser vegano, una creencia y un estilo de vida

Ser vegano es un estilo de vida completo, basado en la convicción personal de que es innecesario sacrificar o aprovecharse de otros animales para sobrevivir.

Por lo tanto, si pretendes convertirte al veganismo, el primer paso es cambiar aquellos alimentos que provengan de animales o que contengan ingredientes o trazas de origen animal por los que sean de origen vegano.

No solo son los alimentos

Tendrás que cambiar muchas otras cosas: la ropa, el calzado y cualquier otro tipo de objeto de uso cotidiano no puede estar fabricado con materiales de origen animal.

Por poner un ejemplo, si te conviertes al veganismo y tienes un coche con asientos de piel natural, tendrás que cambiarlo por otro con tapicería convencional o de piel sintética.

Los medicamentos también están incluidos en el veganismo

Para un vegano, la restricción animal se extiende a los medicamentos y, por lo general, se abstendrá de utilizar aquellos fármacos que contengan principios activos o excipientes de origen animal.

No obstante, la inmensa mayoría de los veganos hacen una pequeña excepción en este caso. Y es que, evidentemente, la salud es lo primero. Además, a diferencia de los productos de origen animal que se comercializan, los medicamentos testados en animales no es una opción que puedan elegir los propios consumidores, sino que depende de los científicos. Por lo tanto, esta restricción es de las que más se puede pasar por alto.

¿Son necesarios los suplementos alimenticios en los veganos?

La mayoría de los nutricionistas afirman que no son necesarios suplementos de vitamina B12. Sin embargo, muchas personas optan por tomar este tipo de suplementos para complementar su dieta. No obstante, muchos productos alimenticios para veganos ya llevan incluida esa vitamina y otros minerales. Por lo tanto, estos suplementos no son estrictamente necesarios.