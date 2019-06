Bellido marcará una veintena de retos para los 100 primeros días de gobierno

Partido Popular y Ciudadanos esperan poder cerrar hoy su organigrama de gobierno y fijar una veintena de medidas y retos que acometer en los primeros cien días de gobierno. Este compromiso es similar al que adoptaron los dos partidos en el Ejecutivo andaluz, donde acordaron 21 medidas para los cien primeros días, entre las que se incluyeron cuatro apartados de medidas urgentes para la regeneración democrática, el apoyo a los autónomos y la dinamización de la economía andaluza, el impulso de la formación y la cohesión y la inclusión social. Las medidas que se concreten para Córdoba, que irán en la línea de las 77 de su acuerdo programático, estarán encaminadas a la elaboración de una auditoría interna, que según publicó ABC se encargará a la Intervención General, y que de momento parte con los sorprendentes datos del acta de arqueo, que deja 148 millones de euros del gobierno saliente.

Además, entre esas medidas se incluirán algunas para el desatasco de la Gerencia de Urbanismo (el caballo de batalla de PP y Cs durante la campaña), y la agilización de los servicios sociales municipales. El inicio del expediente de las ordenanzas fiscales para el 2020 ya contemplará el nuevo modelo impositivo que incluya una rebaja del IBI, la bonificación del 90% para las viviendas de las familias numerosas de hasta un valor catastral de 200.000 euros, la supresión del ICIO o la reducción del impuesto de vehículos de tracción mecánica.

FIRMA DEL PRIMER DECRETO / Después de la investidura de José María Bellido como alcalde el sábado, se espera que hoy pueda firmar el decreto de reparto de las concejalías y de quienes estarán al frente de las mismas los próximos cuatro años que dure el mandato. De momento, tanto Bellido como Isabel Albás, la candidata de Cs y futura primera teniente de alcalde, solo han dado a conocer qué partido estará al frente de cada área municipal, pero no han comunicado oficialmente quiénes serán las personas responsables de las mismas. También han avanzado que habrá 9 tenencias de alcaldía, de las que la primera, cuarta y séptima corresponden a Cs, y el resto, al PP.

Está previsto que hoy a las 11.30 horas se celebre la primera reunión entre ambos partidos para comunicar los nombres, si bien desde Cs tampoco se descartaba ayer que el decreto se firme mañana. Por el contrario, la intención del alcalde es cerrar hoy mismo este aspecto para ponerse a trabajar cuanto antes.

Además, estos días tiene que ser nombrada la junta de gobierno local (JGL), cuyo número de miembros no podrá exceder de un tercio de la Corporación por lo que, teniendo en cuenta que el Pleno tiene 29 concejales, no será superior a 9. En el anterior mandato, la junta de gobierno estuvo formada por cuatro ediles del PSOE incluido la alcaldesa y dos de IU. Se espera que este equipo guarde proporcionalidad al número de actas obtenido por cada formación (el PP obtuvo 8 concejales frente a los 5 de Cs). Sin embargo, la ley no contempla esta proporcionalidad, siendo el alcalde libre para designar como miembro de la JGL al concejal que quiera.

Para la toma de otras decisiones importantes para la conformación de los grupos del gobierno y de la oposición -como las partidas económicas con las que contará cada grupo, en base a las cuales se establecerá desde el número de liberados hasta el de asesores o administrativos-, habrá que celebrar un pleno organizativo.